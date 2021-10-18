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Choose a Time Out City

Choose a Time Out Market

Paris

  1. Portrait de taulier
    © Mickaël Bandassak
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  2. Raquel Carena du Baratin
    © Antoine Besse
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  3. Portrait de taulier
    © Mickaël Bandassak
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  4. Le Baratin
    Le Baratin
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  5. Portrait de taulier
    © Mickaël Bandassak
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  6. Le Baratin
    Photograph: CC / Rex Roof
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Critique

Le Baratin

4 sur 5 étoiles
Un bistrot pur qui ferait aimer les abats à n’importe qui. Cuisine bistrotière d’exception mais personnel en dent de scie.
  • Restaurants | Français
  • Belleville
  • prix 3 sur 4
  • Recommandé
Écrit par Manon Barthes
Journaliste
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Time Out dit

Perché sur la colline de Belleville depuis 1987, le Baratin est le bistrot préféré des chefs : Pierre Hermé, Iñaki Aizpitarte, Bertrand Grébaut… A l’origine de cet exploit, un binôme complémentaire à la Bonnie & Clyde. A la cave, l’un des pionniers du vin naturel, le patron Philippe Pinoteau aka Pinuche, qui dresse une carte pleine de caractère, à son image. Aux casseroles, Raquel Carena, légende de la popote bistrotière qui régale chaque jour, abats en tête, les habitués avec une cuisine d’une sincérité aussi déroutante que réconfortante.

Ce midi-là, lors de notre dernier passage, on a explosé le dernier bouton du pantalon : moules sautées aux poireaux (11 €), sardines crues marinées à la coriandre (11 €), fondante langue de veau et sauce aux herbes (11 €)… Avant, pour le plat, une pomme de cœur de ris de veau (34 €) parfaitement dorée et réveillée par une sauce au citron ou, pour les frileux, une sublime épaule d’agneau de lait rôtie (24 €). En dessert, retour en enfance avec l’intense fondant au chocolat (8 €) et la douceur du moelleux aux poires (8 €), divin.

Un repas réussi jusqu’à l’entrée en scène du patron, qui fait virer le gueuleton au mélodrame. Au moment de commander le dessert, coup de théâtre : on nous demande manu militari de libérer la table car nous avons été “trop lents pour manger”. Un peu sonnés, on avance que le plat a surtout mis 35 minutes à arriver… Et là, c’est le coup de grâce : “Non vous n’avez pas arrêté d’aller fumer des clopes.” (Une seule en réalité, et après le plat.) On finit par manger le dessert à une autre table, habitués aux coups de semonce d’un personnel brut de décoffrage. Pour rester poli…

Chez Time Out, tous les établissements sont testés anonymement par nos journalistes, en payant l'addition à chaque fois, comme n'importe quel client !

Cette adresse fait partie de notre classement 2025 des meilleurs restaurants de Paris à découvrir par ici.

Infos

Adresse
3 rue Jouye-Rouve
Paris
75020
Transport
Métro : Pyrénées ou Belleville
Prix
Menu 19 € (midi). Carte : entrées 11-16 €, plats 24-34 €, desserts 8 €.
Heures d'ouverture
De midi à 14h30 (sauf samedi) et de 19h30 à 23h15. Fermé dimanche et lundi.
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