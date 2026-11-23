Time Out dit

Est-ce que la cuisine d’un chef déteint sur l’architecture de son restaurant ? Sans doute un peu, a-t-on envie de répondre après un repas chez Maison. Dans cette ancienne usine de machines à café en forme de chalet, Sota Atsumi, cuisinier généreux (ancien du Clown Bar), donne à voir du beau en abondance et des volumes opulents. Un espace avec 8 m sous plafond, des poutres apparentes et des tomettes partout. Un arbre de carreaux d’étain semble soutenir la mezzanine où se déploient une vaste table commune et un comptoir. La cuisine ouverte expose la brigade silencieuse, le feu qui crépite et le chef Sota qui s’active autour des braises. Un temple sybaritique signé Tsuyoshi Tane pour une cuisine gastronomique à l’instinct.

On mange quoi ?

Le midi offre, outre une belle lumière zénithale, une formule à prix raisonnable (89 € pour 5 temps) au regard du travail servi. Une noria d’assiettes inventives et précises où le chef montre tout son talent pour les rencontres terre-mer, la maitrise de la braise et les hybridations franco-japonaises. Au fil des réussites, on croise ainsi un umamiesque risotto de koji dans une praire ; une fondante Saint-Jacques crue juste habillée de crème crue et d’un chapeau d’un condiment pimenté ; un mille-crêpes avec cèpe, butternut et épinard, comme un concentré d’automne ; ou ce rouget à la braise et foie gras à la sauce pil-pil, véritable délice tellurique… Une belle carte voyageuse de vins nature se charge de remplir les verres : anjou de Robinot (95 €), Brutal autrichien de Christian Tschida (115 €)...

Avec qui ?

Pas mal de compatriotes du chef et des gastronomes solitaires au comptoir se régalent dans une ambiance plus proche de la maison d’hôtes que de l’étoilé ampoulé.

Chez Time Out, tous les établissements sont testés anonymement par nos journalistes, en payant l'addition à chaque fois, comme n'importe quel client !