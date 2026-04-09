Inscrivez-vous
Language:
FrançaisEnglishEspañol

Choose a Time Out City

Choose a Time Out Market

Paris

  1. A-One Paris
    © A-One Paris
    PreviousNext
    /2
  2. A-One Paris
    © A-One Paris
    PreviousNext
    /2

Critique

A-One Paris

5 sur 5 étoiles
Ouverte en 2023, l’antenne parisienne du culte disquaire new-yorkais A-One est déjà l’une des adresses phares du circuit
  • Shopping
  • Nation
  • prix 2 sur 4
  • Recommandé
Rémi Morvan
Écrit par Rémi Morvan
Journaliste, Time Out Paris
Publicité

Time Out dit

A-One, ou l’histoire d’une liaison Paris–New York en sillons. Depuis l’été 2023, le révéré disquaire new-yorkais A-One Record Shop, en ville depuis 1996, a déplié rue de Montreuil une face B parisienne menée par la fille du fondateur, Natania Kosman. Un espace ultra-lumineux, tapissé de murs au plafond de pochettes de disques et d’affiches de soirées, et doté de platines pour écouter vos trouvailles et passer du son.

Au-delà de s’y sentir bien, A-One plastronne avec le contenu de ses bacs : comptez 7 000 refs continuellement réassorties ! Pour les constituer, la maison-mère new-yorkaise envoie chaque année un conteneur rempli de 100 000 disques d’occasion ; l’équipe déballe ensuite les cartons, découvrant alors, au fil des ouvertures quotidiennes les pépites à vendre.

Qu’on aimerait bien choper le num du grossiste ! Chez A-One, l’offre célèbre les genres du monde entier – à des prix commençant à 4 € –, avec des inclinaisons certaines pour le quatuor soul-disco-hip-hop-jazz, sans oublier les musiques électroniques, le reggae ou la pop et le rock. Quel plaisir de trouver l’album Sky’s the Limit des Temptations, une compil Disco Around the Globe ou un disque de Salif Keita à 12 € ; le culte Pornography des Cure (35 €) ; et la BO de The Mask (80 € tout de même), laquelle cohabitait avec des disques de Will Smith, Dead Prez ou les Pretenders dans un bac « expensive shit » qui n’améliorera pas votre relation avec votre banquier.

Pensez également à jeter un œil au coin librairie – on vous a vus les livres Audimat –, à regarder la prog des ateliers et événements de l’espace attenant A-Side, et à venir aux quatre braderies annuelles où tout est à 2 €. De quoi écouler les stocks et faire vivre cette glorieuse connexion Paris–New York !

Infos

Adresse
42 Rue de Montreuil
Paris
75011
Transport
Métro Faidherbe - Chaligny
Heures d'ouverture
Ouvert tous les jours, de 11h à 20h
Vous êtes propriétaire de ce commerce ?Connectez-vous et revendiquez le commerce
Publicité
À la une
    Back to Top

    A propos de nous

    Nous contacter

    L'offre Time Out

    Plan du site
    © 2026 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.