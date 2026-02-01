Place des Fêtes, une médiathèque liée à la Maison des Réfugiés explore les thématiques LGBTQIA+, de l’exil et de l’inclusion sociale

Depuis l'été 2024, les lecteurs parisiens profitent de la médiathèque James-Baldwin, plantée place des Fêtes dans le 19e. Un lieu mêlant accessibilité et un fonds militant qui sera particulièrement sensible aux questions de l’exil puisqu’en cheville avec la Maison des Réfugiés adjacente.

4 quatre niveaux thématiques

Sur le cadastre, on découvre une lumineuse bibliothèque en bois de 2 800 mètres carrés crayonnés par l’archi écoresponsable Philippe Madec. Dépliée sur quatre niveaux thématiques, elle accueille des dizaines de milliers documents tous formats confondus. Au RDC, on trouve deux des pôles forts de ce lieu avec d’un côté, un espace dédié aux personnes sourdes, et de l’autre, de quoi s’amuser avec des consoles (Wii et PS5), des jeux de société, des BD ou des mangas.

Dans les étages, les visiteurs peuvent trouver de la presse, un espace enfants, un fonds musique, cinéma et littérature avec, Baldwin oblige, pas mal de choses touchant aux cultures LGBTQIA+, mais aussi au féminisme, à l’écologie ou à l’exil. Tout un tas d’événements en lien avec ses thématiques sont régulièrement organisés.