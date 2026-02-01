Inscrivez-vous
Language:
FrançaisEnglishEspañol

Choose a Time Out City

Choose a Time Out Market

Paris

Bibliothèque James Baldwin
© Frédéric Mauviel

Médiathèque James Baldwin

Place des Fêtes, une médiathèque liée à la Maison des Réfugiés explore les thématiques LGBTQIA+, de l’exil et de l’inclusion sociale
  • Sites et monuments | Bibliothèques, archives et fondations
  • Place des Fêtes
Rémi Morvan
Écrit par Rémi Morvan
Journaliste, Time Out Paris
Publicité

Time Out dit

Depuis l'été 2024, les lecteurs parisiens profitent de la médiathèque James-Baldwin, plantée place des Fêtes dans le 19e. Un lieu mêlant accessibilité et un fonds militant qui sera particulièrement sensible aux questions de l’exil puisqu’en cheville avec la Maison des Réfugiés adjacente.

4 quatre niveaux thématiques

Sur le cadastre, on découvre une lumineuse bibliothèque en bois de 2 800 mètres carrés crayonnés par l’archi écoresponsable Philippe Madec. Dépliée sur quatre niveaux thématiques, elle accueille des dizaines de milliers documents tous formats confondus. Au RDC, on trouve deux des pôles forts de ce lieu avec d’un côté, un espace dédié aux personnes sourdes, et de l’autre, de quoi s’amuser avec des consoles (Wii et PS5), des jeux de société, des BD ou des mangas.

Dans les étages, les visiteurs peuvent trouver de la presse, un espace enfants, un fonds musique, cinéma et littérature avec, Baldwin oblige, pas mal de choses touchant aux cultures LGBTQIA+, mais aussi au féminisme, à l’écologie ou à l’exil. Tout un tas d’événements en lien avec ses thématiques sont régulièrement organisés. 

Infos

Adresse
10 bis rue Henri-Ribière
Paris
75019
Transport
Métro Place des Fêtes
Heures d'ouverture
Ouvert selon les jours et les saisons.
Vous êtes propriétaire de ce commerce ?Connectez-vous et revendiquez le commerce
Publicité
À la une
    Back to Top

    A propos de nous

    Nous contacter

    L'offre Time Out

    Plan du site
    © 2026 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.