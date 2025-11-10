11 novembre 2025 : quels musées et monuments sont ouverts à Paris ?

Le 11 novembre reste un jour férié, mais pas un jour mort. À Paris, plusieurs musées, monuments et lieux culturels choisissent de rester ouverts, tandis que d’autres baissent le rideau. Pour éviter l’errance devant des portes closes, nous avons dressé la liste précise des lieux accessibles ce jour-là, dans la capitale comme en proche couronne. Du Louvre au Château de Versailles, des grandes institutions aux adresses plus discrètes, voici où profiter d’une journée où la ville ralentit, mais ne s’arrête pas.
Paris
- Aquarium de Paris
- Arc de Triomphe (après-midi)
- Atelier des Lumières
- Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre
- Bourse de Commerce – Pinault Collection (pour voir l'exposition Minimal)
- Cité des sciences et de l’industrie
- Citéco
- Conciergerie
- Dalí Paris
- Fondation Henri Cartier-Bresson
- Fondation Louis Vuitton
- Galerie de paléontologie et d’anatomie comparée
- Grand Palais Immersif
- La Halle Saint-Pierre
- Institut du monde arabe
- Le Jardin d’Acclimatation
- La Cinémathèque française
- Choco-Story Paris – Le musée du chocolat
- Le Plateau – Centre d’art contemporain
- MEP – Maison européenne de la photographie
- Maison de Balzac
- Musée Bourdelle
- Musée Carnavalet – Histoire de Paris
- Musée Cernuschi
- Musée Cognacq-Jay
- Musée d’art et d’histoire du Judaïsme
- Musée d’Art moderne de Paris
- Musée de l’Orangerie
- Bibliothèque nationale de France – Richelieu
- Palais Galliera – Musée de la Mode de Paris
- Monnaie de Paris
- Cité de la musique – Philharmonie de Paris
- Musée de La Poste
- Musée des Arts décoratifs
- Musée des Arts et Métiers
- Musée de Montmartre – Jardins Renoir
- Musée de l’Illusion – Paris
- Musée d’Orsay
- Jeu de Paume
- Musée du Louvre
- Musée du Luxembourg
- Musée de Cluny – Musée national du Moyen Âge
- Musée du quai Branly – Jacques Chirac (pour voir l'expo Le fil voyageur)
- Musée Grévin Paris
- Musée national des arts asiatiques – Guimet
- Musée national Gustave Moreau
- Musée national Jean-Jacques Henner
- Musée Marmottan Monet
- Musée national Picasso-Paris
- Musée Rodin (Paris)
- Palais de Tokyo
- Panthéon
- Paradox Museum Paris
- Parc zoologique de Paris
- Petit Palais – Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris
- Sainte-Chapelle
- Tour Eiffel
- Paris Montparnasse – Top of the City
- Musée Jacquemart-André
- Cathédrale Notre-Dame de Paris (et Trésor)
- Musée de l’Armée – Invalides
- Opéra national de Paris – Palais Garnier
- Palais de la Découverte
- Grande Galerie de l’Évolution
- Musée des Égouts de Paris
- Fondation Cartier pour l’art contemporain (pour voir Exposition générale)
- Tours de Notre-Dame de Paris
- Mundolingua
- Cité de l’architecture & du patrimoine
- Musée national de l’histoire de l’immigration
- Musée en Herbe
- Musée national Eugène-Delacroix
- Grand Palais
- Philharmonie de Paris
- Crypte archéologique de l’Île de la Cité
- Lafayette Anticipations
- Institut Giacometti
- Musée de l’Homme
- Musée des Plans-reliefs (Invalides)
- Musée de la Chasse et de la Nature
- Musée national de la Marine (Trocadéro)
- La Galerie Dior
- La Ménagerie du Jardin des Plantes
- Musée de la Sculpture en plein air
- Hôtel de la Marine
- Musée de la Libération de Paris – musée du général Leclerc – musée Jean Moulin
- Le Jardin des Plantes
- Tour Saint-Jacques
- Maison Gainsbourg
- Musée Vivant du Fromage
- Mémorial de la Shoah (Paris)
Île-de-France
- Basilique cathédrale de Saint-Denis (Saint-Denis)
- Château de Breteuil (Choisel)
- Château de Champs-sur-Marne (Champs-sur-Marne)
- Château de Chantilly (Chantilly)
- Château de Fontainebleau (Fontainebleau)
- Château de Rambouillet (Rambouillet)
- Château de Vaux-le-Vicomte (Maincy)
- Château de Versailles (Versailles)
- Château de Vincennes (Vincennes)
- Fondation Claude Monet – Giverny (Giverny)
- Musée de l’Air et de l’Espace (Le Bourget)
- Château de Compiègne (Compiègne)
- Musée national de la Renaissance – Château d’Écouen (Écouen)
- Château de Maisons (Maisons-Laffitte)
- Thoiry ZooSafari (Thoiry)
- Abbaye royale de Royaumont (Asnières-sur-Oise)
- Domaine national de Saint-Cloud (Saint-Cloud)
- Paris La Défense Art Collection (La Défense)
- Musée départemental Albert-Kahn (Boulogne-Billancourt)