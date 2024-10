A Saint-Germain, le Montana, l’adresse culte de la nuit parisienne, se refait (encore) une jeunesse

Le Montana a-t-il enfin trouvé sa voie ? Car voilà une adresse mythique mais qui change de direction artistique plus souvent qu’un cow-boy de chemise en flanelle. Ce bar d’hôtel de Saint-Germain et le club planqué dans la cave voûtée furent manœuvrés dans les années 80 par Paco Rabanne puis transformés en une destination jet-setteuse paille et paillettes à partir de 2009 sous la direction d’André Saraiva (Hôtel Amour). Les grands travaux de 2023 liquident la déco noire de Vincent Darré ainsi que le sous-sol festif (devenu une cuisine) mais n'aboutissent à aucun projet pérenne.

Un restaurant où on danse

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par LE MONTANA (@lemontanaparis)

En octobre 2024, on y voit plus clair. La nouvelle équipe constituée d’Alexandre Bortenlänger (Double Vie, Stéréo) et Charly Andersson (Vecchio) veut installer un vrai restaurant festif rive gauche. Jusqu’à 22h, on y dîne donc au premier étage, dans un cadre de bistrot néo-Art déco signé Laure Marsac. Le menu concocté par Mathieu Canet (ex-Dauphin) propose ainsi des cèpes, aubergines fumées et pata negra ; entrecôte et salade grillée à la truffe ou lotte au beurre safrané à partager.

Cocktails avec vue

La dernière cuillère de pavlova à la figue avalée, on pousse les tables et le volume. Les enceintes en bouleau construites par les Londoniens de Core Sound System ne sont pas là pour faire tapisserie et rugissent jusqu’à 2h. La curation des DJ assurée par Théophile Monnoyeur penche nettement du côté baléarique de la force avec par exemple Jaime Fiorito ou Marli. A noter que les cocktails shakés au rez-de-chaussée peuvent se siroter (jusqu’à 23h) sur le rooftop et sa vue dantesque sur le clocher de Saint-Germain. Le Montana semble remis en selle !

Quand ? du jeudi au samedi de 19h à 2h.

Où ? 26 rue Saint-Benoît, Paris 6e.