À seulement 2h de Paris, cette ville vient d’être élue capitale européenne de la gastronomie pour 2025

Madrid détrône Paris, Naples et Porto : la capitale espagnole vient d’être sacrée meilleure ville d’Europe pour manger en 2025 par Time Out, après un sondage massif auprès des habitants et l’avis tranché des experts gastronomiques.

Croquetas dorées, tortilla fondante, bocadillo de calamares croustillant : autant de classiques madrilènes qui, au-delà de leur gourmandise, symbolisent aujourd’hui la consécration culinaire d’une capitale en pleine effervescence. Selon Time Out, Madrid vient d’être élue meilleure ville d’Europe pour manger en 2025.

Une scène gastronomique plébiscitée par les locaux

La capitale espagnole s’est distinguée face à des métropoles comme Paris, Porto ou Naples, avec un taux d’approbation de 90 % auprès des habitants sondés, qui saluent une scène gastronomique à la fois « diverse » et « audacieuse ». Le jury d’experts culinaires, quant à lui, place Madrid à la quatrième position ex aequo avec La Nouvelle-Orléans, dans un classement mondial des meilleures villes pour se régaler.

Si la réputation gastronomique de Madrid n’est pas nouvelle, ce classement souligne une dynamique récente : celle d’une ville où tradition et créativité s’entrelacent avec vigueur. Alors, qu’est-ce qui mijote dans les cuisines madrilènes aujourd’hui ?

Des adresses pionnières et une nouvelle garde en ébullition

« On a le meilleur restaurant végétal du monde selon le Green Guide (El Invernadero), une table étoilée entièrement dédiée aux abats (La Tasquería), et le seul restaurant gastronomique niché dans un tablao de flamenco historique (le Corral de la Morería) », détaille Gorka Elorrieta, rédacteur food and drink pour Time Out Madrid. « Les bistrots de vins nature fleurissent, les micro-boulangeries cartonnent, et une nouvelle génération de chefs secoue la scène locale chez OSA, Chispa, Lur ou Tonton, tandis que le quartier de Trafalgar déborde d’ouvertures excitantes. »

Parmi les autres villes européennes figurant dans le classement 2025 : Paris (9e), Porto (17e) et Naples (19e).