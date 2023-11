Adeptes des musiques électroniques, expérimentales ou minimalistes, votre festival préféré est de retour

Enfilez votre chasuble et chaussez vos pointes, le Marathon est de retour dans les starting-blocks. Le 16 décembre (de 20h à 4h du mat’), le festival de la Gaîté Lyrique revient pour une neuvième édition avec le même affriolant concept : utiliser tous les espaces du lieu pour mettre la focale sur les propositions électroniques, minimalistes et expé les plus audacieuses d’hier et d’aujourd’hui.

Minimalisme et expé d’hier et d’aujourd’hui

On reconnaît être excité comme des teckels au salon de la knack à l’évocation du passage du duo Panda Bear (chef de la meute Animal Collective) et Sonic Boom (ancien gourou de Spacemen 3). La raison ? Ils ont sorti l’an dernier l’album Reset, enchaînement de perles pop à la naïveté réconfortante, sorte de Magical Mystery Tour des Beatles 2.0 sans fausse note. Rayon légendes, Marathon s’est aussi offert Alessandro Cortini, bidouilleur électronique notamment croisé chez Nine Inch Nails.

© Marathon Festival Le duo électronique Scratch Massive au Marathon Festival 2021

Nos foulées nous mèneront bien sûr devant le concert Cate Hortl, ex-moitié du combo post-punk électronique Oktober Lieber et dont les productions solos (notamment chez le très couru label Ritmo Fatale) ont pris un tournant clubbisant bon à nous faire drifter de plaisir. A voir également : la frénétique escouade Cabaret Contemporain et bien sûr, comme dans tout événement flirtant avec le minimalisme, des pièces de Steve Reich et Philip Glass. Huit heures de musique non-stop : idéal pour sortir de sa zone de confort et découvrir bien des choses sur son corps et son esprit.

Quand ? Samedi 16 décembre 2023, de 20h à 4h.

Où ? La Gaieté Lyrique, 3 rue Denis Papin, Paris 3e

Combien ? 29, 80 € (Billetterie ici)

Dans le reste des festivals

L’été a beau être le Graal niveau festivals, l'automne et l'hiver sont aussi jalonnés d’une ribambelle d'événements affriolants à Paris et en banlieue. Après avoir joué les fins limiers et épluché toutes les progs, on a réuni que la crème, en piochant dans toutes les chapelles stylistiques (rock, rap, musique électronique…). Et pour info, la majorité des événements sélectionnés sont de taille modeste et aiment la curiosité. La fin de l'année est là, les festivals aussi.