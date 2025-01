Paris Fashion Week : les aftershows (accessibles) où se prendre un grand bol de mode

Aimantant les stars et nourrissant son décorum et imaginaire, les soirées bordant la Fashion Week sont désormais aussi (voire plus) courues que les défilés. À l’occasion de ce nouveau cru prêt-à-porter masculin, on vous a donc sélectionné des concerts, soirées et showcases pour être là où il faudra être (et vu). Des soirées touchant à tous les styles, accessibles à toutes et tous, à condition parfois d’avoir un porte-monnaie bien lesté. Ça reste la Fashion Week hein.

Pour plus de Fashion Week

La Fashion Week est de retour du 21 au 26 janvier 2025 ! Si vous n’avez toujours pas reçu d’invitation pour les défilés du prêt-à-porter masculin, il faut se faire une raison, mais il est toujours possible de frayer avec celles et ceux qui font la mode quand ils se détendent entre deux collections : il suffit de fréquenter les mêmes adresses ! Time Out vous en a sélectionné neuf, en fonction de vos envies et de l’heure de la journée. A vous de choisir soigneusement votre tenue – se faire prêter un teckel serait un vrai plus. Lisez notre guide complet ici.