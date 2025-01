Cette semaine, Travis Scott sera en showcase à Paris à l’occasion de la Fashion Week

C’est toujours la même rengaine : à chaque semaine de la mode parisienne, son lot de concerts et aftershows plus clinquants qu’un grillz de rappeur ! Et pour cette cuvée, la soirée Fresh Touch frappe fort en conviant ni plus ni moins Travis Scott, pour un showcase qui prendra place ce mercredi 22 janvier au Gate Club, la discothèque gérée par HAIKU Porte Maillot.

Un empilage de tubes

Une soirée durant laquelle Travis devrait faire une apparition de quelques dizaines de minutes – c’est le principe des showcases – où il enquillera les tubes de ses albums Astroworld, Utopia ou Rodeo. Et histoire de faire gigoter les noceurs avant (surtout) et après le passage de l'Américain, le programme mentionne un set de DJ Lucky ainsi qu'un ambiançage par l'artiste Oggyzery Los, deux de ses fidèles. Une soirée accessible à tout le monde, pour laquelle il faudra tout de même se délester d’un PAF compris entre… 105 et 157,50 €.



Quand ? Mercredi 22 janvier 2025.

Où ? Le Gate Club, 2 place de la Porte-Maillot, Paris 16e

Combien ? de 105 à 157, 50 € (billetterie ici).

