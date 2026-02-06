Après son Grammy, Gesaffelstein va dévoiler une installation artistique accessible gratuitement à Paris

Avec cette création éphémère, Gesaffelstein immergera les visiteurs dans ce live messianique, passé dans le monde entier et notamment à We Love Green l’an dernier.

Après les prix, Gesaffelstein va amuser la galerie ! Dans le sillage de son Grammy glané dimanche dernier pour son remix d’Abracadabra de Lady Gaga, le producteur électronique chéri de l’industrie Gesaffelstein s’incruste dans l’actu arty parisienne. Les 20 et 21 février, à l’Ellia Art Gallery dans le Marais, il présentera (en accès libre) Enter the Gamma, une installation artistique autour de son album live du même nom sorti le 23 janvier.

Un rendu d'une autre galaxie

Avec cette création éphémère, Gesaffelstein immergera les visiteurs dans ce live messianique, passé dans le monde entier et notamment à We Love Green l’an dernier – son premier concert en France depuis 2014. Il apparaissait au milieu de ses machines, cerclé d’une structure en pics minéraux, costumé et ganté tout de noir et le visage moulé d’un masque pour un rendu venu d’une autre galaxie.

C’est cet univers pensé avec Pierre Claude pour la lumière et le studio Intelligence Audio pour le son qui sera retranscrit avec cette installation, avec autant des costumes de scène, des images et structures lumineuses, des machines ou des tirages pris lors de la tournée. Et pour celles et ceux qui voudraient repartir avec un petit bout de Gesaffelstein, du merch exclusif et en édition limitée sera mis en vente : briquets et étui à cigarettes gravés de la marque japonaise Tsubota Pearl, t-shirts, hoodies et vinyles de tous ses projets. Abracadabra, Gesaffelstein est là !

Quand ? Ellia Art Galerie, 10 rue de Turenne, 75004 Paris

Où ? Vendredi 20 février, de 13h à 20h ; samedi 21 février, de 11h à 18h

Quand ? Accès libre

Lire aussi