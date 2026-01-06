Theodora, SDM et Oli en jurés de la prochaine saison de Nouvelle École

Tudum ! Dans une vidéo publiée ce midi sur Instagram, Netflix a dévoilé les visages des jurés de la saison 5 de Nouvelle École, actuellement en tournage. Ceux-ci sont au nombre de trois et s’appellent Theodora, Oli et SDM. Ce dernier voit donc son compère SCH quitter le programme, lui qui était présent depuis la première saison. Bon tournage !

