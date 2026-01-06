Inscrivez-vous
Actualités

Theodora, SDM et Oli en jurés de la prochaine saison de Nouvelle École

SDM voit donc son compère SCH quitter le programme, lui qui était présent depuis la première saison.

Rémi Morvan
Publié par
Rémi Morvan
Journaliste, Time Out Paris
Nouvelle École Nouveau Jury
© Netflix
Tudum ! Dans une vidéo publiée ce midi sur Instagram, Netflix a dévoilé les visages des jurés de la saison 5 de Nouvelle École, actuellement en tournage. Ceux-ci sont au nombre de trois et s’appellent Theodora, Oli et SDM. Ce dernier voit donc son compère SCH quitter le programme, lui qui était présent depuis la première saison. Bon tournage !

