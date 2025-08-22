Paris

Big Fest, le festival food & clubbing de Big Mamma, fait son retour

Manger-bouger, ils ont dit.

Écrit par
Smael Bouaici
Felicita
© Jérôme Galland
La chaîne d’italo-restos Big Mamma sort de sa botte la troisième édition de Big Fest, son festival “food & teuf” du 19 au 21 septembre dans son vaisseau amiral de la Félicita à la Station F dans le 13e.

Au programme : des chef(fe)s et des DJ qui se répartiront quatre services, du vendredi soir du dimanche midi, et deux soirées, le vendredi et le samedi.

Aux fourneaux, on retrouvera quelques-uns de nos chef(fe)s et comptoirs prefs, comme Haikara Deep Fried (Time Out Award de la meilleure friture en 2024), la cheffe afro-végane Glory KabéJulien Sebbag, derrière le Café Shin, et des valeurs sûres comme Christophe Adam et les restaurants Alain Ducasse. A priori, tous les menus seront habillés en vert blanc rouge !

Aux platines, c’est pas mal non plus avec un set d’Etienne de Crécy, vétéran de la French Touch qui vient de sortir un très joli album, Warm Up, un autre du chanteur bucolique Miel de Montagne ou encore un live du trio français devenu un phénomène en Italie Dov'è Liana et son tube “Perché Piangi Palermo”.

Où ? la Félicita, 5 parvis Alan-Turing, Paris 13e.
Quand ? 19, 20 et 21 septembre 2025.
Combien ? de 11,50 à 26 € suivant les formules, pass 3 jours 39,50 €. Billetterie ici.

