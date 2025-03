Ce rooftop de bar parisien est le deuxième meilleur du monde selon Time Out

Cocktails dingo, ambiance cool et panoramas à se décrocher la mâchoire : notre tour du monde des meilleurs rooftops aligne les spots les plus perchés d’Europe, d’Asie, des States… et de bien plus loin encore. Spoiler : Paris se hisse dans le top 3.

Pour qu’un bar flirte vraiment avec l’exceptionnel, il faut évidemment une bonne ambiance et des cocktails encore meilleurs. Mais ce qui change vraiment la donne ? Qu'il jouisse aussi d'une vue à vous décoller la rétine. Parce que soyons clairs : quand le soleil tape, il n'y a pas mieux que siroter un verre tout là-haut en matant le monde d’en bas. Alors oui, il y a du rooftop de luxe dans le lot – mais pas que. Le rooftop sait aussi jouer la carte de l’éclectisme. Un jour, bar à cocktails ambiance salle des marchés au 19e étage d’un hôtel, le lendemain, terrasse rafistolée sur le toit d’un parking dans l’est de Londres. Nos préférés ? Ils vont du spot planqué au lieu qui fait "bling" dès l’ascenseur. Une seule constante : des vues à vous scotcher sur place. Voici nos rooftops préférés, aux quatre coins du globe.

En haut du podium, direction Lisbonne, où le Sky Bar by Seen rafle l’or avec sa vue ciné sur le Tage, ses cocktails dignes d’un laboratoire de mixologie et son ambiance lounge cosmique. Médaille d’argent pour Le Perchoir Ménilmontant, sur les hauteurs de l’Est parisien, avec vue sur le Sacré-Cœur et foule cool en goguette entre plantes grimpantes et verres givrés. En 2013, ce belvédère indus' lançait à Paris la tendance des toits-terrasses pour tous. Douze ans plus tard, le spot perché au septième et dernier étage d'un immeuble de la petite rue Crespin-du-Gast continue de faire crépiter les Insta. La dégaine n’a pas changé, mais depuis l'été dernier le Vecchio, table italo-disco du chef Gianmarco Gorni de l'étage du dessous, percole au 7e avec des piadines, ces galettes garnies comme des petits sandwichs, des arancinis, des meatballs…