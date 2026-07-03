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Concerts de Bad Bunny : les réservations de train explosent vers Paris et Marseille

La star portoricaine a transformé la France en carrefour international cette semaine.

Écrit par
Romy Mangez
Bad Bunny
© Bad Bunny | Bad Bunny
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La tournée de Bad Bunny affole les compteurs en France. Si vous comptez prendre un train en direction de Paris ou de Marseille dans les prochains jours, bon courage ! Alors que la superstar portoricaine a déposé ses valises en France mercredi 1er juillet à Marseille et du 3 au 5 juillet à Paris pour sa tournée européenne, ses fans prennent d'assaut les rails. 

Selon les données de la plateforme Trainline, les réservations vers Paris et Marseille ont atteint des records, transformant la France en carrefour international pour la semaine. Les réservations de billets de train vers la capitale affichent une hausse impressionnante de +322% depuis l’Italie ou encore +73% depuis Bruxelles. Les Américains, privés de concerts de Bad Bunny, sont là aussi avec une augmentation de +70% des réservations de train vers Marseille. La cité phocéenne a été prise d'assaut par les Suisses (+ 1 600% !!), les Lyonnais (+167 %) ou les Parisiens (+138 %). 

En attendant Céline Dion en septembre, Paris profite de l'événement pour renforcer son statut d’aimant à voyageurs à l'international, mais de nombreux Français viennent aussi assister aux concerts de Benito. En regardant les statistiques, on peut savoir quelles villes comptent le plus de fans : +60% de réservations depuis Montpellier, +55% depuis Nîmes et Grenoble. 

Puisque toute la France (et le reste du monde) s’invite à Paris pour chanter en chœur NUEVAYoL pensez à anticiper vos déplacements !

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