Des sundaes déglingués pendant l’été dans ce pop-up végan du Marais

Oatly, la marque de lait végétal préférée des baristas, frappe fort cet été avec ce pop-up de cinq semaines et autant d’invités. Jajaja, Big Mamma ou Mao Corp vont inventer chacun leur recette de soft serve végan au lait d’avoine. Les soft serve ? Mais si, vous connaissez forcément ces crème glacées souples comme une gymnaste roumaine, qu’on appelait glaces à l’italienne ou sundaes (quand on a été un mac ado dans les années 90).

Dans le pop-up estival du Marais, les recettes tapent à la fois dans le très original et le hautement instagrammable (pour le goût, on ne sait pas encore) comme ce Spaghetti Lovers, trompe-l’œil signé Toilet Paper à l’huile d’olive, sauce fraise-tomate et feuille de basilic ; celle d’inspi tex-mex à la saveur maïs servie dans un taco sous un topping au chipotle ; ou le tout noir au charbon actif et morceau de donut choco proposé par le Peloton Café. Comptez entre 3,50 et 5 € le pot.

Quand ? du 2 juillet au 4 août, du mardi au dimanche de 11h à 21h.

Où ? 8 rue Dupetit-Thouars, Paris 3e.