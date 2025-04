Cet été, vous allez pouvoir descendre le canal de l’Ourcq en kayak !

L’implication en cuisine n’est pas vaine : en ne proposant plus de viande, et uniquement des produits de saison issus de fermes situées à moins de 200 km de Paris, l’empreinte carbone d’un repas chez Maslow est divisée par quatre par rapport à un restaurant classique, annoncent-ils. On ira tester si le bon pour la planète s’avère aussi bon pour les papilles.

Un trajet de 10 bornes



Le plan de navigation relie Sevran à Pantin pour un trajet de 10 bornes traversant les villes d’Aulnay-sous-Bois, Pavillons-sous-Bois, Bondy, Noisy-le-Sec et Bobigny. Côté pratique, il ne restera aux participants qu’à choisir leur rafiot du jour, moyennant un billet de 10 € – mais vous pouvez aussi descendre avec votre propre embarcation. Une séance d’aviron qui se clôturera au niveau des Magasins Généraux, avec une grande kermesse dont le programme précis sera dévoilé d’ici là.

Quand ? samedi 5 juillet 2025.

Où ? de Sevran à Pantin, 93.

Pour préparer votre été

Un aguichant nouveau festival au Grand Palais

Un an après avoir vu les épreuves d’escrime estomaquer le monde, le Grand Palais s’apprête à reprendre la lumière en accueillant, sous sa nef et sur ses abords, un festival estival en forme de grande célébration de tous les arts. Le tout infusé d’un peu de sève carioca – saison France-Brésil oblige. Du 8 juin au 7 septembre, le Grand Palais d’été sera secoué par une expo labyrinthique, un bal et une parade brésiliens, des pièces de théâtre titillant la nostalgie, une performance funambule ou encore des DJ sets sous la verrière. Gentils que nous sommes, on vous a listé ici nos immanquables.

Les piscines où piquer une tête

Envie de vous jeter à la baille à Paris ? Vous êtes dans la bonne ligne. Si la capitale n’est pas réputée pour ses plages de sable fin, elle dispose d’une kyrielle de piscines à même de satisfaire toutes les pratiques et jeux d’eau. Que vous soyez nageur hyperactif, barboteur du dimanche ou simple bronzeur estival, vous trouverez claquette à votre pied dans ce dossier aussi costaud qu’un trapèze de Michael Phelps. Et parce qu’on peut avoir le goût de l’eau mais aussi du beau, on a pris soin de piocher plusieurs bassins avec de la gueule. Certains sont classés aux Monuments historiques, d’autres squattent la Seine ou se découvrent en été. Découvrez ici 18 lieux pour celles et ceux qui ont vraiment piscine. Découvrez ici 18 lieux pour celles et ceux qui ont vraiment piscine.