Durant une semaine, un alcool japonais méconnu en vedette dans nos bars à cocktails favoris

La Paris Cocktail Week est morte, vive la Shochu Week ! Pour la 9e édition de leur fête du shaker, Thierry Daniel et Éric Fossard, les tauliers de l’agence Liquid Liquid, partent complètement à l’est, vers le Japon. Nouveau nom et thématique mono-produit avec un focus sur le shochu. Le shochu ? C’est cet alcool typiquement japonais (d’Okinawa précisément, tout au sud du pays), issu d’une fermentation puis d’une distillation – un peu comme le cognac, fabriqué à partir de vin distillé. Les ingrédients, fermentés avec un champignon, peuvent être du riz, de la patate douce, du sarrasin, pour une palette aromatique hyper large et des saveurs jamais bues.

Rejoignez les soces du shochu

Fabriqué au Japon depuis cinq siècles (rien que ça), le shochu n’a débarqué chez nous qu’en 2021 grâce à la vista du duo de Liquid Liquid. Les bouteilles ont tout suite conquis les mixologues, toujours férus d’inédit. Pour cette Shochu Week, une palanquée de bars parmi nos préférés (Abricot, Combat, CopperBay, Danico…) ont répondu présent pour inventer des recettes originales à base de ce spiritueux.

©Antoine Besse

Des infos ? On peut vous révéler en exclusivité galactique que Nicolas Lasjuilliarias de l’Underpool va proposer (entre autres) le Pomelo, un verre pétillant qui mixe shochu, cordial pomelo et sel fumé. Ou que Vincent Pinceloup de Monsieur Antoine va partir sur du 100 % oriental avec l’Umeshu Sbagliato, un Negroni Asie-muté au shochu, umeshu (une liqueur de prune), Lillet infusé au lapsang souchong et vin pétillant. Et bonne nouvelle : les cocktails au shochu seront proposés à prix chouchous. So chouette !

Quand ? du 11 au 18 novembre.

Bars participants : Abricot, Andy Wahloo, Castor Club, Classique Café, Combat, CopperBay, Danico, Divine, Monsieur Antoine, Underpool.