En 2023, l’Atelier des Lumières consacre sa double expo à Chagall et Paul Klee

Et on vous l’annonce dès maintenant : il va y avoir de la couleur ET du gros son.

C’est officiel ! Après Cézanne, Kandinsky et même Tintin, c’est au tour de Marc Chagall (1887-1985) et de Paul Klee (1879-1940) de voir leurs toiles déclinées sur un format 2.0. En célébrant deux maîtres de l’onirisme, l’Atelier des Lumières nous embarque direct au pays des rêves sans passer par la case somnifère. Et le tout en musique, s’il vous plaît !

Comme d’hab, l’Atelier des Lumières nous offre deux expos-spectacles pour le prix d’un. Consacré à Marc Chagall, le premier show signé Gianfranco Iannuzzi nous fait voyager de Paris à New York au rythme de sonorités classiques, klezmer et jazz. Débarqué à Paname en 1910, le peintre originaire de Biélorussie s’intègre dans l’avant-garde parisienne avec autant de facilité que le pied de Cendrillon dans sa savate de vair. Chagall s’exile une seconde fois, dans les années 1940, aux Etats-Unis, et se fait le témoin des grands changements du XXe siècle. Fauvisme, cubisme, expressionnisme… Il s’essaie à tous les styles, toujours avec une patte bien à lui, et sur tous les supports, toile mais aussi tissu, vitrail et céramique. Après s’être attaqué au plafond de l’Opéra Garnier, Chagall s’apprête à sublimer les murs de l’Atelier des Lumières… Pour notre plus grand plaisir !

Last but not least, une deuxième partie d’une dizaine de minutes sera dédiée au rapport entre le peintre Paul Klee et la musique. Rejeton d’une famille de zicos – son père était pianiste et violoniste, sa mère cantatrice –, Klee, lui-même excellent violoniste, était toujours fourré dans un concert ou un opéra. Sur l’air de la “Flûte enchantée” de Mozart, l’expérience immersive rend compte des deux passions d’un des artistes les plus importants du siècle dernier.

Où ? Atelier des Lumières, 38 rue Saint-Maur, Paris 11e

Quand ? Du 17 février 2023 jusqu'en janvier 2024

Combien ? Billetterie à venir