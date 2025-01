En 2025, avec seulement 7 jours de congés posés intelligemment, vous pouvez profiter de 37 jours de repos

Janvier, le mois des grands retours… ou des grandes fuites. Vous avez à peine quitté l’orbite des vacances de Noël, encore sous perfusion de chocolats et bercé par les grasses mat’ qui traînent jusqu’à midi. Une semaine de bureau et ça y est, votre cerveau a déjà déserté, direction plage, bruit des vagues et cocktail maison. Bonne nouvelle pour les joueurs d’échecs du calendrier : 2025 est un plateau en or pour les pros du hacking de RTT. Avec un peu d’anticipation et une bonne dose de filouterie, vos congés payés pourraient bien se métamorphoser en festivals de siestes et d’apéros prolongés. Pas de panique, on vous file la méthode pour maximiser vos jours sans que votre boss ne s'étouffe avec son café.

Les jours fériés, une histoire d’égalité relative

Petit rappel essentiel : tous les jours fériés ne se valent pas. Le 1er mai ? C’est le VIP des jours fériés, le seul obligatoirement chômé pour tous (sauf pour les super-héros comme les soignants ou les conducteurs de train). Les autres jours fériés, eux, peuvent être travaillés ou non selon votre convention collective ou les accords de votre entreprise. Et pour les veinards d’Alsace et de Moselle, le calendrier offre des bonus comme le Vendredi Saint ou le 26 décembre. Bref, tout le monde n’est pas logé à la même enseigne.

Les jours fériés en 2025

Mercredi 1er janvier – Jour de l'An

Lundi 21 avril – Lundi de Pâques

Jeudi 1er mai – Fête du Travail

Jeudi 8 mai – Victoire 1945

Jeudi 29 mai – Ascension

Lundi 9 juin – Lundi de Pentecôte

Lundi 14 juillet – Fête nationale

Vendredi 15 août – Assomption

Samedi 1er novembre – Toussaint

Mardi 11 novembre – Armistice 1918

Jeudi 25 décembre – Noël

Les ponts, ou l’art de relier les points

Janvier

Jours posés : 2 (jeudi 2 et vendredi 3 janvier)

Jours de repos : 5 jours (du mercredi 1er au dimanche 5 janvier)

Mai

Jours posés : 3 (vendredis 2 mai, 9 mai, et 30 mai).

Jours de repos cumulés : 4 jours pour le 1er mai (jeudi 1er au dimanche 4 mai), 4 jours pour le 8 mai (jeudi 8 au dimanche 11 mai), 4 jours pour l’Ascension (jeudi 29 mai au dimanche 1er juin). Total : 12 jours de repos cumulés pour 3 jours posés.

Novembre

Jour posé : Lundi 10 novembre

Jours de repos : 4 jours (du samedi 8 au mardi 11 novembre)

Décembre

Jour posé : Vendredi 26 décembre

Jours de repos : 4 jours (du jeudi 25 au dimanche 28 décembre)

Total pour l’année : avec seulement 7 petits jours de congés posés au bon moment, vous décrochez un jackpot de 25 jours de break cumulés (soit 37 jours de repos cumulés en comptant tous les jours fériés). Oui, vous avez bien lu : vingt-cinq jours. Une stratégie de ninja du calendrier, qui transforme chaque jour posé en passe dé' pour des week-ends à rallonge en janvier, mai, novembre ou décembre. Dégainez avant que vos collègues ne squattent toutes les bonnes dates, et savourez l’art de hacker le système sans vider son compteur.

Des plans en or pour profiter de tous ces jours repos :