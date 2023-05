En juin, la Fondation Louis Vuitton et le Jardin d’Acclimatation mettent les familles à l’honneur

Le week-end du 17 et 18 juin, le Family Festival s’empare de la Fondation Louis Vuitton et du Jardin d’acclimatation en transformant ces deux spots du 16e en terrains de jeux. “Tié la famille”, comme dirait l’autre. Pour cette troisième édition, on nous promet deux jours placés sous le signe de l’art et des enfants, le tout en parallèle de l’exposition blockbuster autour de Jean-Michel Basquiat et Andy Warhol.

Le musée adapte donc sa programmation aux plus jeunes à travers des visites contées, des spectacles, des jeux et des ateliers créatifs pour les 1-12 ans. Les petits mélomanes n’ont pas été zappés et le pianiste Chassol s’occupe d’organiser, tour à tour, des visites musicales et une série de concerts dans l’auditorium, où il présentera notamment sa nouvelle pièce CHASSOL plays BASQUIAT. A l’extérieur, la créativité est également de mise et le Jardin d’acclimatation accueille de nombreuses activités manuelles, comme une initiation à la sérigraphie ou l’élaboration d’une fresque collaborative menée par l’artiste urbain Bault. Et pour les petits monstres qui ne tiennent pas en place, les deux institutions ont prévu de nombreuses activités sportives en extérieur.

Côté graille, rien à prévoir : on pourra goûter à la Cantine du marché, un village événementiel dédié au “bien manger” animé par une sélection de restaurateurs engagés, privilégiant les circuits courts et les produits bio. Pas de panique, les plus difficiles pourront déguster une pizza de chez Pizza del Popolo, élu meilleur food truck de pizza napolitaine de France et meilleure pizza de camion du palmarès Très Très Bon. Bien meilleur qu’un sandwich triangle.

Où ? Le Jardin d’acclimatation et la Fondation Louis Vuitton

Quand ? 17 et 18 juin de 10h à 18h

Combien ? De 8 € à 46 €