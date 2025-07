Dans le jardin des Tuileries, une magnifique exposition gratuite célèbre les communautés queers réunionnaises

Dans le cadre du festival Paris l’été et de la saison France-Brésil, le jardin des Tuileries – ce sera précisément à côté du bassin – va abriter du 15 au 25 juillet l’expo photo “Kwir Nou Éxist” des artistes Raya Martiny et Édouard Richard.

Une vivifiante beauté

Une série qui retrace cinq ans d’un projet durant lequel le couple d’artistes a cherché à documenter et célébrer la jeunesse queer réunionnaise, île dont est originaire Raya. « Ça me rend fière pour mon histoire, mon enfance, et les pièces du puzzle que je retrouve aujourd’hui et que je peux transmettre à la jeunesse de l’île », nous confiait-elle à l’occasion de notre Une sur les personnes trans qui font Paris. Majoritairement pris en extérieur, les clichés laissent voir une jeunesse à la vivifiante beauté et diversité, dont l’intensité des regards et la fierté des poses deviennent des poings levés face aux violences subies.

En parallèle de l’expo, trois temps forts viendront rythmer les Tuileries. Le 15 juillet, le vernissage prendra des airs de dancefloor avec un set latin core signé DJ Claude-Emmanuelle. Le 20 juillet, place à une noce festive organisée en collaboration avec le club Fawa Wafa : tous les bénéfices récoltés financeront l’escale réunionnaise de l’exposition prévue en septembre. Enfin, le 22 juillet, une soirée engagée mêlera débat et show drag, en présence de Soa de Muse et Sheinara Tanjabi.

Quand ? Du 15 au 25 juillet 2025

Où ? Jardin des Tuileries, Paris 1er