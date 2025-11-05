Le festival Magnétique Nord revient vous ouvrir l’esprit en célébrant les marges musicales les plus fertiles

Cap sur la dixième édition pour Magnétique Nord ! Les 6 et 7 novembre, les membres du collectif Mu, à l’origine de Station, reviennent faire germer dans leur fief de la porte d’Aubervilliers leur festival hivernal dédié aux plus glorieuses et aventureuses marges musicales.

Une première soirée immanquable

Comme il est de coutume à la Stass’, l’affiche réveillera les synapses et il conviendra d’y venir l’esprit curieux et libre, et ce, dès la première soirée. Laquelle sera marquée par le trio Maya Al Khaldi, Sarouna et Dina Mimi, trois artistes palestiniennes célébrant le folklore local avec une création audiovisuelle mêlant vocalises, flirts électroniques, films et archives sonores issues du Centre d’art populaire de Ramallah. Ça s’annonce beau et fort. L’ordonnance de la soirée signale où également la présence du groupe Tristwch Y Fenywod, triptyque féminin chantant en gallois pour une ambiance de rite millénaire à la sauce eighties.

© Otto Zinsou Photo d'un danseur lors d'une soirée à Station Sud

Le second jour sera réservé aux marathoniens avec un enchaînement concerts-clubs de 19 h 30 à 6 h avec sur la ligne de départ : le projet violoncelle/bidouillage électronique Ego Death des artistes Niamké Désiré et Karolina Rec pour un rendu de bande-originale de films cyberpunk ; la violoniste expé-électronique ukrainienne Katarina Gryvul ; et une nuit entre enivrant dub, reggaeton 14.0, chamanique dancehall avec les artistes Salma Rosa, Ossia ou encore Faïza. On avait prévenu qu’il faudrait avoir l’esprit bien ouvert, c’est aussi ça le pouvoir d’attraction de la Station.

Quand ? Les jeudi 6 et vendredi 7 novembre 2025.

Où ? La Station, 29 avenue de la Porte d’Aubervilliers, Paris 18e.

Combien ? De 12 à 18 € (billetterie ici).