Food court écolo et terrasse immense : le Hasard ludique ouvre HoBa dans le 17e arrondissement

Ces derniers temps, les restos verts poussent dans les parcs de la capitale ! Tandis que le boisé Ventrus s’est affalé dans le parc de la Villette, l’équipe du Hasard ludique s’apprête à partir de la mi-mai à étendre son projet HoBa, dans le parc Martin-Luther-King. HoBa, c’est un lieu composé de deux espaces qui a l’ambition de proposer le resto le plus décarboné et anti-gaspi possible.

Ce HoBa, certains l’ont déjà fréquenté en partie : Ho (le spot du haut) a ouvert l’été dernier son immense terrasse de 140 places perchée à 10 mètres en surplomb du parc. Cette année, en plus de la terrasse, Ho ouvre le belvédère, une grande halle vitrée abritant un food court de poche avec cinq étals culinaires écocompatibles. On y trouvera les ramens de Just Ramen, les falafels du Falaf, les bowls méditerranéens de Bloom, le muffin tendance française du Mouflet ainsi que la cuisine de rue latino-américaine de Sol Semilla. Des restos qui ne nous parlent pas mais qu'on est curieux de découvrir.

© Samantha Ohlsen / Alamy Stock Photo

L’autre pièce du dytique HoBa, c’est donc Ba (situé en bas), qui prend place dans une ancienne forge du XIXe siècle jouxtant la Petite Ceinture. Ici, on est davantage sur un lieu de vie, toujours dédié aux cultures et pratiques culinaires engagées. Cela se conjuguera avec des conférences, des projections, des enregistrements de podcasts et des ateliers organisés dans la cuisine ouverte. Un café servira aussi de quoi manger et picoler.

Quid des actions vertes ?

Derrière le noble message vert, il est aussi intéressant de savoir comment HoBa compte concrètement réduire son impact environnemental, surtout du côté de l'alimentation, particulièrement nocive pour la planète. Outre les produits en circuit court, bio et de saison, HoBa va s’intéresser à la part des protéines (végétales ou animales) utilisées et va compter, grâce à un outil créé avec Etiquettable, le poids carbone de chaque plat. L’objectif ? Ne pas dépasser 2,2 kg de CO2 par plat (contre 5 kg pour un plat en France en moyenne). Parmi les autres actions, notons les verres recyclables mais aussi des bouteilles et des contenants (pour la vente à emporter) consignés.

A vos agendas ! Ce nouveau lieu sera officiellement inauguré du 12 au 15 mai avec une tripotée d’événements. Au menu : la Top Cheffe Chloé Charles proposera en direct un plat 100% anti-gaspi, une table ronde sur le sexisme dans l’assiette sera présentée par Nora Bouazzouni et Estérelle Payany et des ateliers (genre gyozas) seront organisés. Il est aussi fait mention d’un ciné-quiz sur la food, de cours de cuisine et de la projection du docu A la recherche des femmes chefs de Vérane Frédiani. De quoi venir gaspiller (avec plaisir) un peu de votre temps.

Quoi ? Ouverture de HoBa

Quand ? Inauguration du jeudi 12 au dimanche 15 mai 2022. Ho : Ouvert du lundi au vendredi, de 10h à 23h. Samedi, de 10h à minuit. Dimanche, de 10h à 21h. Ba : Ouvert du lundi au vendredi, de midi à 23h. Vendredi et samedi, de midi à minuit. Dimanche, de midi à 21h.

Où ? 147 rue Cardinet, Paris 17e. Après la fermeture du parc, entrée par le 44 rue Bernard-Buffet, Paris 17e