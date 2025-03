7 friches pour danser, chiller et se cultiver à l’air libre ce printemps dans le Grand Paris

Le printemps s'avance et les friches aussi, ne reste plus qu'à faire votre choix selon vos envies

Faites du bruit, ça ouvre ! Avec l’équinoxe de printemps qui tape à la porte (c’est prévu pour le 20 mars à 10h01 pour les fadas d’astronomie), les friches franciliennes ressortent de terre, dévoilant leurs nouveaux habits pour cette saison 2025. Après avoir bêché aux quatre coins de la région, on vous a ramené des classiques de qualité, entre un ancien atelier devenu l’un de nos lieux chéris, une ex-usine de mobylettes en transition fermière, et quelques clubs posés sous le périph.

Le Sample

Ça fait un peu disque rayé mais on ne cesse de répéter qu’on adore le Sample, cette friche mi-dedans mi-dehors située à Bagnolet. Alors c’est avec un plaisir non dissimulé qu’on vous annonce le lancement de sa cinquième saison “estivale”. A partir du samedi 26 avril, vous aurez à nouveau la possibilité de gambader dans les 2 000 mètres carrés d’espaces extérieurs. Si la prog est encore en peaufinage, elle s’articulera entre concerts et DJ sets d’artistes (toujours de haut vol) à apprécier à l’air libre, marchés, ateliers en tout genre et expos.

Quand ? à partir du 26 avril 2025.

Où ? 18 avenue de la République, 93170 Bagnolet.

© Abel Llavall-Ubach Le jardin exterieur et le bar du Sample à Bagnolet en juin 2023

Virage

La friche-club électronique gérée par l’agence Bonjour/Bonsoir plantée sous le périph dans le 17e, a annoncé son retour dans le circuit pour une quatrième saison à partir du 11 avril. Seules aux rênes de la prog, la DJ Rag du collectif queer Barbi(e)turix ancrera plus que jamais la ligne paritaire et inclusive autour d’un spectre artistique ultra-élastique. Sur l’affiche, on découvre des noms officiant dans toutes les chapelles et générations électroniques, avec une large place accordée aux collectifs faisant vivre les nuits de la capitale. Lire notre article complet sur la prog.

Quand ? à partir du 11 avril 2025.

Où ? 26 rue Hélène-et-François-Missoffe, Paris 17e.

© Mercredi Soir / Virage Soirée électronique pendant l'été 2022 à la friche Virage

Prairie du Canal

Nouvel épisode pour la petite maison de la Prairie du Canal ! À partir du 5 avril, les noceurs-cueilleurs auront à nouveau le loisir de danser et s’ébrouer tous les samedis (de 15h à 22h) dans les 7 000 mètres carrés du lieu. Nouveautés de l’année, on découvrira une sonorisation de scène confiée à Farï aka Tweak, ce collectif/soundsystem aux baffles plus vivifiantes qu’un défibrillateur pour éléphant, et l’aménagement du « pep’n’chill ». Autres nouveautés : des perfs artistiques type drag, roller ou skate seront organisées régulièrement et la Prairie sera également ouverte le dimanche de 14h à 21h. En ce qui concerne l’ambiance musicale des samedis, s’il y aura quelques échappées hip-hop voire rock, la bande-son sera surtout teintée de house, tech ou break avec les collectifs bien connus du lieu Dure Vie, Cracki ou Pitaya Soundsystem. Lire notre article complet sur la prog.

Quand ? à partir du 5 avril 2025.

Où ? 55 rue de Paris, 93000 Bobigny

© Le Viet

Le Jardin21



Le Jardin21, cet espace mi-friche, mi-ferme, mi-club de 1 600 mètres carrés planté par les équipes du Glazart sous l’anneau parisien en bordure de la Villette, vient de dévoiler le programme de sa huitième saison qui s'étalera du 3 avril au 28 septembre. Le grand week-end d’ouverture, du 3 au 6 avril, proposera un concentré de ce qui nous attend tout l’été, avec plusieurs ateliers de jardinage et créatifs thématiques (autant sur la germination que sur la fabrication de bombes à graines), des sessions de massage, des performances de danse et de théâtre, des stands où acheter des illustrations mais aussi des DJ sets option italo-trance-latin-break avec les collectifs Apero Notturno ou Saturation Collective pour avoir des hallucinations en dansant. Et quand il ne fait pas la fête, le Jardin21 est un espace où l’on peut se poser tranquillement entre les plants, prendre une bière et manger un bout à l’échoppe tenue par le food truck O’Curryeux (non testé).

Quand ? Du 3 avril au 28 septembre 2025. Mercredi : de midi à minuit. Jeudi : de midi à 2h. Vendredi-samedi : de midi à 4h. Dimanche : de midi à 22h.

Où ? 12/A rue Ella-Fitzgerald, Paris 19e.

© Jardin21

Zone Sensible

Telle la marmotte des Alpes, Zone Sensible profite du printemps pour sortir d’hibernation et reprendre ses activités. Ce réveil se fera en douceur le 22 mars avec une participation au Festival de l’alimentation durable : déambulation escortée d’un naturopathe entre Stains et Saint-Denis autour de l’importance des plantes avec une dégustation de tisanes pour finir, une expo sur le passé maraîcher du coin, puis un débat sur les femmes agricultrices. Zone Sensible est un potager en permaculture/friche artistique, posé depuis 2017 sur un hectare de bonne terre d’une ancienne ferme à Saint-Denis. Le collectif Parti Poétique, créé par le plasticien Olivier Darné, organise des ateliers, des rencontres et même un championnat des cuisines du monde autour du triptyque nature-culture-nourriture dans cette oasis de verdure posée au milieu des barres d’immeuble.

Où ? 112 avenue de Stalingrad, 93200 Saint-Denis.

Quand ? le 22 mars, puis début de la saison le 17 mai.

© Anne-Claire Héraud

Kilomètre25

Bien occupée par l’ouverture cet hiver de Mia Mao, la bande du Glazart n’en a pas oublié son vaisseau estival ! On peut vous assurer que le club sous-périphérique Kilomètre25 rouvrira sa piste cette année à la Villette, mais la date est encore tenue secrète. Pour la bande-son, elle devrait peu ou prou rester la même en mêlant les genres électroniques – ça reste très orienté BPM supersoniques – entre gros noms et collectifs locaux établis.

Quand ? Date encore inconnue.

Où ? 8 boulevard Macdonald, Paris 19e.

© Le Viet Photography

Bonus

Canal Barboteur

On triche un peu en calant le Canal Barboteur dans ce dossier mais on s’en friche. A partir du 5 avril, la péniche itinérante reprendra ses trajets entre Paris, Pantin et Bobigny. Accessible à l’œil du jeudi au dimanche, les open airs du Barboteur sont généralement sonorisés par des artistes et collectifs tech-house-disco de la capitale, sans oublier des petites échappées hip-hop – la très estimable soirée Savage y a par exemple fait plusieurs sessions l’an dernier. Et comme l’an passé, on devrait retrouver des concerts en tous genres ou un comedy club sur le tableau de bord.

Quand ? à partir du 5 avril 2025.

Où ? selon les jours.