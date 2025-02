Dans la nuit de mercredi à jeudi, l’une des futures stars du rap français va transformer le Sacré en volcan

Sacrée soirée en perspective. Alors que le collectif hip-hop Undercover met déjà chaque mercredi le Sacré en sueur, cette cuvée du 26 février s’annonce fatale, au sens premier, avec la venue du rappeur d’Evry Sherifflazone, rien de moins que l'une des nouvelles têtes amenées à régner sur le rap français.

Une claque en concert

Après quelques sons en éclaireur en 2024, Sherifflazone a déjà marqué 2025 de son empreinte en sortant sa DMVP ; une mixtape dans laquelle il se pose comme le passeur local du DMV rap, genre du Nord-Est américain qui (grosso modo) consiste à poser sur des samples aventureux tout en jouant avec les temps. Le résultat donne des morceaux ultra-entêtants, comme le tube « Amiri » sorti l’an dernier, ou « Eastpack », pépite donnant l’impression d’avoir été produite en rembobinant un magnétoscope.

Et si vous vous demandez ce que ça donne en concert, pour avoir eu la chance de le voir à la Maroquinerie, on peut vous dire que c’est éruptif et fédérateur avec une fosse en mode chorale et trampoline. Sans oublier les petits ajustements qui font la diff’ avec ce groupe de mariachis qui, au-delà de faire souffler (et sourire) le public, apportait une vraie valeur ajoutée scénique à l’intro de son titre Sheriff. Un move de mec qui a un truc en plus.

Alors oui, vous allez nous dire qu’on arrive après la guerre et que c’est complet, mais il y a une liste d’attente. Qui sait, la chance sourira peut-être aux audacieux.

Quand ? mercredi 26 février 2025. De 23h59 à 5h.

Où ? Sacré, 142 rue Montmartre, Paris 2e.

Combien ? liste d’attente ici.