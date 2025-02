Cette cheffe multi-étoilée ouvre un espace hybride avec dîners gastronomiques à thème

Dans le 9e, la nouvelle adresse d'Hélène Darroze vise la gastronomie et l’exclusivité.

Rest in frite, le Jòia burger. Le sandwich à succès de la période Covid signé Hélène Darroze n’aura pas trouvé son public déconfiné, et Jòia Bun, le diner chicos qui le servait, s’est éclipsé en 2023 après quelques mois d’existence. Mais l’adresse de la rue la Michodière est restée dans le giron darrozien et se réveille aujourd’hui avec une toute nouvelle direction artistique.

Baptisée Maison Michodière, elle devient un lieu hybride entre table d’hôtes, labo de cuisine et restaurant gastronomique. L’architecte Marie Vidalenc de Studio MVB et Olivier Castaing de School Gallery ont chantourné un élégant espace bronze, blanc et bois où l’on pourra venir manger deux soirs par semaine.

Les mercredis et vendredis, la vingtaine de dîneurs se retrouvent autour de deux grandes tables communes en chêne fabriquées à Biarritz (Hélène Darroze défend farouchement le terroir basque). L’occasion de (re)découvrir les recettes qui ont fait la notoriété de la jury de Top Chef : la daurade royale au lard de Colonnata, noix du Périgord et vinaigrette de pin Douglas ; le foie gras poché dans un vin épicé ; le baba à l’armagnac…

Selon la saison, il y aura des thèmes variés : la truffe blanche, le Maroc, la taloa basque… Les tarifs s’annoncent encore plus raides que chez Marsan, son restaurant gastronomique dans le 6e : de 275 à 380 € selon le thème. Il est loin le burger !

Où ? 16 rue de la Michodière, Paris 9e.

Quand ? mercredi et vendredi à 20h sur réservation uniquement.