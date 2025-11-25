Inscrivez-vous
Language:
FrançaisEnglishEspañol

Choose a Time Out City

Choose a Time Out Market

Paris

Actualités

L’indispensable festival Nyokobop dédié aux musiques du monde entier est de retour pour une septième édition

Le festival initié par le Hasard Ludique célébrera du 28 novembre au 6 décembre les musiques du monde dans toute leur diversité et ingéniosité.

Rémi Morvan
Écrit par
Rémi Morvan
Journaliste, Time Out Paris
L’indispensable festival Nyokobop dédié aux musiques du monde entier est de retour pour une septième édition
© fotodastrato
Publicité

Âge de raison pour Nyokobop ! Le temps de cinq soirées essaimées du 28 novembre au 6 décembre dans quatre salles parisiennes, le festival initié par le Hasard Ludique célébrera une septième fois les musiques du monde dans toute leur diversité et ingéniosité.

Nyokobop au top

Jetlag, média célébrant les cultures hispanophones au sens large, s’occupera du lancement en invitant Dople P, créateur du RK Punky, extraction du RKT, cette variante argentine — c’est plus frontal et infusé de la cumbia villera locale — du reggaeton. Sur le reste du flyer, on avoue être aguichés par la soirée à la Station où se relaieront le furibard duo punkoperreo Caos808 ; le producteur cairote Hassan Abou Alam et sa bass music percolée de folklore égyptien ; et la DJ kenyane Coco EM, aux sets mêlant notamment sonorités d’Afrique centrale et australe (lingala, kuduro, afro-house…) et hip-hop.

Autres réjouissances en perspective : le passage des deux artistes Ale Hop et Titi Bokorta, dont le nouveau disque commun Mapambazuko (sorti sur le toujours gage de qualité label ougandais Nyege Nyege) unit cumbia psyché-synthétique sud-américaine et soukous congolais. C’est entêtant et à coup sûr de la frappe en live. Une soirée difficilement escamotable dans la mesure où le même soir sera aussi marqué par le passage du producteur tunisien Ammar 808, qui mixe teintes électroniques et traditionnelles, injectant notamment du mezoued, un instrument à vent local. Dernier conseil : si vous le pouvez, allez voir le maximum de choses car tout est top à Nyokobop !

Quand ? du 28 novembre au 6 décembre 2025
Où ? dans plusieurs salles à Paris
Combien ? de 15,89 à 22,05 € (billetterie ici)

Vous aimerez aussi
Vous aimerez aussi
Publicité
Back to Top

A propos de nous

Nous contacter

L'offre Time Out

Plan du site
© 2025 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.