L’indispensable festival Nyokobop dédié aux musiques du monde entier est de retour pour une septième édition

Le festival initié par le Hasard Ludique célébrera du 28 novembre au 6 décembre les musiques du monde dans toute leur diversité et ingéniosité.

Âge de raison pour Nyokobop ! Le temps de cinq soirées essaimées du 28 novembre au 6 décembre dans quatre salles parisiennes, le festival initié par le Hasard Ludique célébrera une septième fois les musiques du monde dans toute leur diversité et ingéniosité.

Nyokobop au top



Jetlag, média célébrant les cultures hispanophones au sens large, s’occupera du lancement en invitant Dople P, créateur du RK Punky, extraction du RKT, cette variante argentine — c’est plus frontal et infusé de la cumbia villera locale — du reggaeton. Sur le reste du flyer, on avoue être aguichés par la soirée à la Station où se relaieront le furibard duo punkoperreo Caos808 ; le producteur cairote Hassan Abou Alam et sa bass music percolée de folklore égyptien ; et la DJ kenyane Coco EM, aux sets mêlant notamment sonorités d’Afrique centrale et australe (lingala, kuduro, afro-house…) et hip-hop.

Autres réjouissances en perspective : le passage des deux artistes Ale Hop et Titi Bokorta, dont le nouveau disque commun Mapambazuko (sorti sur le toujours gage de qualité label ougandais Nyege Nyege) unit cumbia psyché-synthétique sud-américaine et soukous congolais. C’est entêtant et à coup sûr de la frappe en live. Une soirée difficilement escamotable dans la mesure où le même soir sera aussi marqué par le passage du producteur tunisien Ammar 808, qui mixe teintes électroniques et traditionnelles, injectant notamment du mezoued, un instrument à vent local. Dernier conseil : si vous le pouvez, allez voir le maximum de choses car tout est top à Nyokobop !

Quand ? du 28 novembre au 6 décembre 2025

Où ? dans plusieurs salles à Paris

Combien ? de 15,89 à 22,05 € (billetterie ici)