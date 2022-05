Le Centre Pompidou consacre un grand cycle d'événements à la ville de Berlin

Berlin capitale de la teuf, Paris, celle de l’art ? Le Centre Pompidou décide de ne pas choisir et de mettre sa programmation culturelle à l’heure allemande. Rencontres, cinéma, spectacles, concerts et – bien évidemment – expos, la Ville grise est mise à l’honneur à Beaubourg !

En parallèle de l’exposition Allemagne / Années 1920 / Nouvelle Objectivité / August Sander présentée à partir du 11 mai, le Centre Pompidou booste sa programmation et s’intéresse à la place qu’occupe Berlin, ville branchée et arty par excellence, dans le monde de la culture. Connue pour ses boîtes de nuit plus folles les unes que les autres, ses scènes queers et électroniques, mais aussi son cinéma, ses rappeurs et sa littérature, la métropole inspire les commissaires de Beaubourg à tous les niveaux.

C’est dans une scéno originale conçue par le collectif d’architectes et designers berlinois Raumlabor que l’on découvre une programmation plutôt quali. Du ciné d’abord avec l’exportation de la Berlinale à Paris, mais aussi une série de docus projetés à la BPI. Puis des spectacles et des concerts. Beaucoup. Entre danse, théâtre et les shows du trio fou Brandt Brauer Frick, du musicien classique Stefano Gervasoni et de la rappeuse Yetundey, on va en prendre plein les oreilles et plein les mirettes.

L’occasion aussi de poser des questions sur le statut de cette ville cosmopolite en Europe et dans le monde, elle qui a su se relever après avoir été ravagée par la guerre, terre de la Nouvelle Objectivité, du Bauhaus et de tant d’autres mouvements de l’histoire de l’art. Une série de tables rondes “Berlin en débat” permettra d’évoquer la situation actuelle de la capitale allemande. A la BPI, des lectures de Berlin Alexanderplatz d'Alfred Döblin mettront en lumière ce chef-d’œuvre de la littérature allemande tandis que des rencontres publiques “Mon Berlin” inviteront des acteurs de la scène berlinoise à s’exprimer sur leur rapport à la ville. A défaut de rentrer au Berghain, on se presse à Beaubourg.

Quoi ? Berlin, nos années 20

Quand ? Du 11 mai au 3 juillet 2022

Où ? Place Georges-Pompidou, Paris 4e

Combien ? Selon les événements