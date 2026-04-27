Le festival électro parisien Peacock Society dévoile le line-up bouillant de son édition 2026

Deux jours de célébration de la club culture à l’hippodrome de Vincennes !

Le festival électronique de l’agence We Love Art a annoncé son retour à l’hippodrome de Vincennes les 10 et 11 juillet prochains – pile une semaine après le festival d’inspiration afro/hip-hop Yardland. Peacock Society réunira 43 artistes autour de quatre scènes, entre têtes d’affiche internationales et local heroes.

Dans la première catégorie, on retrouve Sam Shepherd alias Floating Points pour sa seule date en France de l’année, la première mondiale du live du roi des warehouses Dax J, ou encore la réunion des deux légendes de la scène dubstep/grime londonienne, le DJ Benga et le MC Flowdan.

Une scène a été confiée à Pedro Winter, fondateur du label Ed Banger, qui vient de rejoindre la direction de Because Music. Busy P fait venir l’Allemand Boys Noize pour une partie de ping-pong avec Salomé, organise un back-to-back-to-back bouillant entre Mad Rey, Tatyana Jane et Andy 4000 (qui a mis le feu aux derniers Time Out Food and Drink Awards au Parc des Princes) et partagera les platines avec l’icône du chill californien Channel Tres.

La webradio parisienne Rinse France et le crew du magasin de disques de la Chapelle Yoyaku seront aussi de la party avec une scène chacun, sur lesquelles on retrouvera notamment l’incontournable DJ mauricien GЯEG, résident du Rex Club avec ses soirées Trasman, ou un set à quatre mains hypnotique entre les deux Japonais Satoshi Tomiie et Tomoki Tamura. La billetterie est déjà ouverte !

Quand ? 10 et 11 juillet.

Où ? hippodrome de Vincennes Pars 12e.

Combien ? à partir de 44 €. Billetterie ici.