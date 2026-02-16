Inscrivez-vous
Actualités

Le Food Market organise une édition spéciale Asie pour le Nouvel An lunaire ce jeudi !

Au menu : raviolis népalais, poulet frit taïwanais, spécialités philippines… On en bave d’avance.

Smael Bouaici
Food Market de Belleville Food Truck
© Puxan BC
Le Cheval de Feu vient souffler sur les braises des woks du premier Food Market de 2026 ! L’institution, qui fait rimer depuis dix ans street food, mixité et politique sur le bitume de Belleville, organise une édition spéciale jeudi 19 février pour le Nouvel An lunaire.

Sur le trottoir entre les métros Ménilmontant et Couronnes, le Food Market propose une “immersion dans les cuisines d’Asie” avec les représentants des meilleurs restaurants de Paris derrière les étals, rythmée par la traditionnelle danse du lion pour mettre toute la chance de son côté en 2026.

Au menu, on trouvera notamment la street food viet de Loaf, les raviolis népalais de Momo House, les spécialités philippines de Bobi, les baos de Shifu, le poulet frit taïwanais de Bopome ou les bières japonaises Asahi : c’est un véritable petit tour d’Asie qui vous attend jeudi sous les lanternes !

Quand ? jeudi 19 février 2026, de 18h à 22h30.
Où ? entre les métros Ménilmontant et Couronnes.
Combien ? Entrée libre.

Si vous n’avez pas le temps d’attendre, courez consulter notre guide des meilleurs restaurants asiatiques de Paris !

