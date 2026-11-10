Le magazine M organise un grand festival gratuit à Paris avec Aya Nakamura, François Civil ou Angèle

Pour ses 15 ans, M le magazine du Monde organise un grand festival entre culture, mode, art, musique et food pendant quatre jours du 12 au 15 novembre dans différents lieux de Paris, surtout dans les 9e et 19e arrondissements, entre le lycée Jules-Ferry (immortalisé dans le film Diabolo menthe de Diane Kurys) et son réfectoire, mais aussi le 19M, où sont regroupés les métiers d’art de Chanel porte d’Aubervilliers, et le Visionnaire, siège de l’Oréal, rue Royale.

Le festival, sous-titré « Partages », proposera une série d’évènements pour la plupart gratuits, avec des personnalités qui viennent se raconter sur scène en compagnie d’un(e) journaliste du magazine. Le jeudi 12, on pourra par exemple écouter la parfumeuse Anne Flipo, le make-up artiste Harold James ou la « reine de France » Aya Nakamura deviser sur les multiples visages de la beauté.

Le vendredi, l’actrice Amira Casar proposera une série de lectures en musique au musée de la Vie romantique tandis que Matthieu Blazy, le directeur artistique de Chanel, évoquera son processus créatif à Drouot. Le samedi, Pio Marmaï viendra parler de sa passion pour la moto dans le garage de la place Saint-Georges et François Civil fera sa dernière séance au Max Linder Panorama, avec une projection surprise. Et le dimanche, on pourra prendre un café avec Mory Sacko, un cours d’escrime avec Enzo Lefort, déjeuner au Café du 19M avec Céline Pham avant d’aller écouter Angèle au Bus Palladium. Il reste encore quelques places mais il ne faut pas trop tarder à réserver sur ce lien.

Quand ? Du 12 au 15 novembre 2026.

Où ? Suivant les événements.

Combien ? gratuit (déjeuner 35 €).