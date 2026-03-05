Le plus grand sauna de France ouvre à Paris face aux Tuileries avec une nouvelle vision du bien-être

Les salles de fitness et les cours de yoga, c’est cool, mais le concept qui captive désormais l’industrie du bien-être, c’est de vieillir en meilleure santé. C’est pour ça que Jules et Chloé Bouscatel, créateurs du Monday Sports Club, derrière les studios de boxe Punch et de Pilates RIISE, viennent d’ouvrir un sauna face au Jardin des Tuileries. Mais pas n’importe lequel.

Déjà, ce sera la plus grande cabine de sauna de France, avec 60 m2 de lattes de bois ultra-design, baignés par des sons méditatifs, une lumière relaxante et de l’aromathérapie. Elle a été conçue par les architectes canadiens de FuturStudio, qui ont construit les énormes saunas Othership à New York, où se tiennent carrément des performances devant plusieurs dizaines de personnes en maillot de bain, et bien sûr des DJ sets, parce que le clubbing est désormais soluble partout.

Voir cette publication sur Instagram

Et surtout, Sant-Roch veut promouvoir à Paris la technique de la “contrast therapy”, qui consiste à alterner plusieurs fois entre bain froid et sauna, dans l’esprit des banya russes, pour renforcer le corps et l’esprit. Un rituel anti-stress à explorer entre amis donc, voire s'en faire de nouveaux, avec tous ces gens. Alors que la consommation d’alcool s’érode doucement mais sûrement, Sant-Roch fait le pari que la pause apéro pourrait bientôt faire place à la pause sauna.

Quand ? tous les jours, de 8h à 22h.

Où ? 8 rue Saint-Roch, Paris 1er.

Combien ? 45 € la session à l’unité.

