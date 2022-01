Le plus bluffant : le Limbar

Certes, niveau panorama, ce bar en rez-de-chaussée du Cheval Blanc ne peut pas concurrencer la vue en or massif du Tout-Paris planqué sept étages plus haut. Mais pour la carte des cocktails, Florian Thireau (ex-Prince de Galles) fait s’envoler le Limbar très très haut ! Il propose des verres dingues d’épure et de précision, tous déclinés en version sans alcool, comme cet Or blanc qui mélange eau de rose de Damas gazéifiée sur place, cordial d’aloe vera et teinture de baie de Timur. Des notes florales et épicées et le sentiment de boire un verre avec du champagne (mais en fait non). Chapeau !

Prix : 18 €

Où ? 8 quai du Louvre, Paris 1er.