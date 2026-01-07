Le rappeur Kid Cudi présente sa première exposition de peinture à Paris cet hiver !

Kid Cudi continue d’explorer toutes les facettes de sa personnalité : après la musique, où il brille en tant que rappeur depuis son tube “Day 'N' Nite”, la mode (ami de Virgil Abloh, il a lancé sa marque Members of the Rage il y a deux ans), l’artiste s’est redécouvert une passion pour la peinture, alors qu’il se voyait bien, enfant, devenir dessinateur de BD.

Kid Cudi, qui se présente sous l’alias Scotty Ramon (deux de ses vrais prénoms), a réalisé son premier tableau il y a un an, et c’est comme si un nouveau canal s’était ouvert en lui : il s’est vite lancé dans une série autour de Max, son alter ego dépeint dans différentes situations oniriques qui évoquent, comme souvent chez lui, les maux de l’esprit.

Ruttkowski

Et pour cette première exposition intitulée Echoes of the Past, l’artiste américain a choisi Paris et la galerie Ruttkowski dans le Marais. Il a également préparé une bande-son spéciale pour accompagner la visite. Vernissage ouvert au public le 30 janvier de 17h à 20h, puis l’expo sera visible gratuitement jusqu'au 1er mars 2026.

Où ? 8 rue Charlot, Paris 3e.

Quand ? du 30 janvier au 1er mars 2026.

Combien ? entrée gratuite.