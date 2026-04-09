L’iconique piscine flottante Joséphine-Baker va définitivement fermer ses portes

Depuis 2006, la piscine permet aux Parisiens de nager dans la Seine sans trop se mouiller.

Amarrée quai François-Mauriac, au pied de la BnF, juste à côté du Batofar et de Petit-Bain, la piscine flottante Joséphine-Baker, qui permet aux Parisiens de nager dans la Seine sans trop se mouiller depuis vingt ans, va fermer ses portes. En cause, la vétusté de l’équipement, ouvert en 2006 et prévu pour durer quinze ans, selon Actu.

Lancée dans la foulée de Paris-Plages, la piscine, conçue de verre et d'acier par l’architecte Robert de Busni, devrait échouer au prochain contrôle de certification au mois de mai, après un diagnostic en 2021 qui signalait « un état général très dégradé ». Réparer coûterait plus de 5 millions d’euros, trop cher pour la Ville qui préfère laisser couler un équipement qui coûte cher à exploiter, et renvoie vers le site de baignade de Bercy juste en face, lequel devrait rouvrir cet été.

La Mairie va toutefois demander au préfet, si les conditions le permettent, l’extension de l’exploitation jusqu’au printemps 2027, histoire de laisser le temps aux Parisiens de profiter une dernière fois de cette piscine emblématique.

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