Au musée d’Orsay, une impressionnante expo sur le rapport à l’amour du maître impressionniste Auguste Renoir

2026 marquant les 150 ans du fameux Bal du moulin de la Galette, le musée d’Orsay consacrera une grande exposition à Auguste Renoir, guidée par le sentiment amoureux. Elle s’attachera à déconstruire les idées reçues autour d’une peinture perçue comme “sentimentale”, tout en mettant en exergue le regard “amoureux” de son auteur, qui se traduit aussi bien dans les sujets que dans l’attention aux détails. Ce sera également la première fois depuis 1985 que l’on pourra voir autant de chefs-d’œuvre de la première partie de la carrière de Renoir à Orsay.

Quand ? Du 17 mars au 19 juillet 2026

Où ? musée d’Orsay, 1, rue de la Légion d'Honneur, Paris 7e

