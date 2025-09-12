Les 4 nouveaux clubs et salles de concerts qui vont marquer la rentrée à Paris et en banlieue

Bien souvent, dès qu’il est question de lieux de musique à Paris, c’est pour parler de fermetures. Alors, quelle douce surprise de voir cette rentrée 2025 marquée par plusieurs ouvertures (ou relances) de salles de concerts et clubs à Paris et en région. Parmi les nouveautés, on trouvera un lieu rock, une cave tendance avant-gardiste ou encore un espace hybride ouvert dans un ancien cinéma.

La voilà, l’info principale du mercato des salles de concert grand-parisiennes de moins de 500 places. Depuis le 4 septembre, le Chinois, emblématique salle/club montreuilloise, a rallumé les potards sous l’autorité d’une nouvelle équipe formée de trois anciens membres de l’International, institution rock d’Oberkampf contrainte de fermer au printemps dernier pour malfaçons. « C’est un nouveau défi pour nous, une nouvelle ville, une jauge plus conséquente aussi », annoncent avec envie Tom Picton, Tom D et Rémi Laffitte, qui composent le nouvel organigramme, respectivement à la prog, à la prod et à la com. « Sur les concerts, ça va pas mal changer, à la fois dans la fréquence et l’esthétique, globalement plus rock », détaille Tom Picton. Les nuits seront encore et toujours traversées par des sonorités venues du monde entier, tout en mettant en avant les artistes et collectifs électroniques locaux. Quid des anciens ? Laissez-nous rêver d’un retour ponctuel de La CREOLE, pour une date intimiste là où tout a commencé.



Quand ? En fonction des concerts

Où ? 6 place du Marché, 93 100 Montreuil

Quasi dix ans après sa création, l’estimable salle montreuilloise va ouvrir un second espace, le Bal Chavaux, au pied du métro Croix de Chavaux. Un cadastre bien connu des locaux puisqu’il accueillait jusqu’à son déménagement en 2015 l’historique complexe du cinéma Méliès, façonné au début des années 1970 par l’architecte compagnon de route de la ville Claude Le Goas. À partir de cet automne, le Bal Chavaux offrira trois salles et un max d’ambiances. L’ex-grande salle du ciné, jaugée à 500 places, et dont les photos en chantier laissent voir un espace en partie encaissé, accueillera aussi bien des concerts que des soirées club. Pour la BO, celle-ci flirtera du côté des « musiques actuelles et émergentes, du hip-hop aux musiques électroniques en passant par l’hyper-pop ». La ligne toujours de très bon goût de la Marbrerie laisse présager de belles choses.Mais ce sont les deux autres salles qui différencient ce Bal Chavaux de la maison-mère. Celles-ci seront en effet consacrées à l’enseignement de la danse, avec une collab' avec le conservatoire voisin de danse Pina Bausch, et son bâtiment aux singulières capsules rouges. Vivement l’ouverture du bal !



Quand ? ouverture prévue à l'automne 2025.

Où ? Place Jacques-Duclos, 93 100 Montreuil.

Certains et certaines se souviennent peut-être d’avoir fait au début des années 2010 quelques soirées et anniversaires un peu shlags à l’étage du 10 rue Belleville. Aujourd’hui, le Vieux Saumur s’appelle le Saumur tout court, a été entièrement ripoliné, et cette fois, c’est sa cave qui fait l’actualité. C’est là qu'a ouvert le 9 septembre le « cabaret contemporain éclectique FOLIA », comme le décrit Arnaud Guerry, qui a lancé le projet avec Manon Welfringer. Tous deux sont derrière Sport National, ce collectif ayant programmé des événements dans une tripotée de salles parisiennes. « Avec FOLIA, on veut créer un lieu de spectacle se plaçant aux avant-postes de la scène parisienne musicale alternative et expérimentale et du cabaret alternatif, et proposer de temps en temps un stand-up revisité », détaille Arnaud Guerry. Mais le cœur du réacteur de FOLIA sera le versant concerts, avec à terme « trois à quatre soirées par semaine », espère Arnaud Guerry, à des prix compris entre « 8 et 15 € ». La prog brandira la carte des musiques les plus curieuses et le premier mois d’exploitation devrait être un bon moyen de capter l’ambiance. FOLIA, y a plus qu’à !



Quand ? à partir du 9 septembre 2025.

Où ? FOLIA, 10 rue de Belleville, Paris 20e.

Nouveaux lieux pour le Gymnase Club



Nouveaux vestiaires pour le Gymnase Club ! Après un premier semestre de résidence mensuelle au-dessus du théâtre du même nom, le Gymnase Club se délocalise tous les deuxièmes jeudis du mois, à partir du 11 septembre, au Palacio, un nouveau lieu à l’ascendance restaurant festif, situé rue Taitbout, dans le bas du 9ᵉ. Ce soir-là, la bande-son sera notamment assurée par Cezaire, boss du label Roche Musique, pour un set qui devrait naviguer entre la house au sens large, le hip-hop et la bass music ; ainsi qu’un B2B entre le rappeur new gen Nelick et Gouzou, une des têtes dansantes du furibard collectif de cool kids Bavardages. Autre indiscrétion : le Gymnase Club s’apprête également à prendre ses quartiers tous les troisièmes samedis du mois au Soho, un espace habituellement accessible aux seuls membres du club. À vos tenues (de sport) de soirée !



Quand ? Au Palacio, tous les deuxièmes jeudis du mois ; Au Soho, tous les troisièmes samedis du mois.

Où ? Palacio Paris, 3 rue Taitbout, Paris 9ᵉ. Soho House, 45 rue de la Bruyère, Paris 9ᵉ.