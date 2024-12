Sur les bords de Seine, un nouvel an new gen pour anticiper la hype de 2025

Pour son 31 décembre, Petit Bain fait fort en attirant dans ses filets Rêves Party, le collectif favori de la Gen Z. Une soirée garantie sans cheveux blancs et avec des artistes qui bastonnent les styles et les fréquences sans pitié, entre digicore, rap, gabber, hyperpop, trance et autres genres non genrés.

Les artistes de 2025 (et au-delà)

Comme à chaque Rêves Party, la nuit sera dispatchée entre performance live et DJ sets. La scène sera occupée par Eugene, Dyspeed et les Jaunass Brothers, tandis que les decks seront gardés par des DJ comme KimberlaID, Encore Une Autre, DJ Puppy Love ou Yume, le marchand de sable en chef. Des noms qui ne vous disent sans doute rien pour l’instant mais en 2022, la première Rêves Party avait réuni au Point F des artistes comme Beamer, Realo ou Winnterzuko, qui sera en concert au Zénith en mai prochain. Une soirée pour savoir quels artistes suivre en 2025 avant tout le monde !

Quand ? Mardi 31 décembre 2024, de 22h à 6h.

Où ? Petit Bain, 7 port de la Gare, 13e.

Combien ? 23 € (billetterie ici).