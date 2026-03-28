Les 6 expositions à voir (absolument) en avril 2026 à Paris

À vos agendas ! Entre artistes cultes, événement itinérant très attendu et rétrospective expé, avril à Paris s’annonce chargé côté expos. Voici 6 rendez-vous artistiques à ne surtout pas manquer ce mois-ci.

Africa Fashion, au musée du Quai Branly - Jacques Chirac

Conçue par l’excellent Victoria and Albert Museum de Londres, l’exposition Africa Fashion s’exporte à Paris en 2026 après des étapes en Australie, au Canada et aux États-Unis. L’occasion de faire rayonner la scène mode du continent africain dans la capitale de la haute couture mais aussi de faire dialoguer créations contemporaines et collections historiques du musée du Quai Branly. Une confrontation entre passé et présent qui mettra en lumière une autre vision de la mode façonnée à la fois par des savoir-faire locaux et une nouvelle génération de créateurs.

Quand ? Du 31 mars au 12 juillet 2026

Où ? Quai Branly - Jacques Chirac, 37 quai Branly, Paris 7e.

© Alchemy collection, Thebe Magugu, Autumn/Winter 2021, Johannesburg, South Africa. Photography: Tatenda Chidora , Styling + Set: Chloe Andrea Welgemoed, Model: Sio

Video Games & Music, à la Philharmonie de Paris

La musique de jeu vidéo est une forme d’art injustement sous-estimée. Pour s’en convaincre, il suffira de visiter à partir du 2 avril prochain l’exposition Video Games & Music, qui racontera la façon dont les musiciens ont accompagné l’ascension de ce qui est devenu la première industrie culturelle mondiale. Des limitations techniques des débuts à l’intégration du son dans la mécanique du jeu en passant par des BO cultes devenues de véritables madeleines de Proust, attendez-vous à une véritable odyssée vidéoludique pas seulement réservée aux hardcore gamers.

Quand ? du 2 avril au 1er novembre 2026

Où ? Philharmonie de Paris, 211 avenue Jean Jaurès, Paris 19e

Children of the Light © That Game Company, 2019

Alexandra Catiere « Tout en ce lieu me survivra », à la galerie Leica

Dans le cadre de la résidence griffée Leica « Instants », l’artiste biélorusse Alexandra Catiere s’est retrouvée à habiter pendant plusieurs mois au Château Palmer. Un séjour pendant lequel l’artiste a souhaité rendre hommage à ce lieu, fief d’une des plus antiques étiquettes (bleue nuit) des vins bordelais, avec une focale précise : raconter son histoire tricentenaire avec des prises réalisées à la chambre photographique en s’intéressant, non pas aux vignes, mais aux à-côtés de celles-ci. Présentés à la galerie Leica du 3 avril au 20 juin, les tirages gélatino-argentiques en noir et blanc donnent l’impression de pièces d’archives intemporelles, entre graffitis datant de la Seconde Guerre mondiale, pièces d’argenterie ou anciens livres.

Quand ? Du 3 avril au 20 juin 2026

Où ? galerie Leica, 26 rue Boissy d’Anglas, Paris 8e

© Alexandra Catiere

Lee Miller, au musée d’Art moderne

Artiste, muse et mannequin dont la trajectoire exceptionnelle fut le sujet d’un biopic sorti en salles en 2024, Lee Miller fera l’objet d’une grande rétrospective au printemps 2026 au musée d’Art moderne. Organisée en collaboration avec la Tate Britain et l’Art Institute de Chicago, l’expo retracera toute l’ampleur et la diversité de son œuvre en tant que photographe : mode, paysage ou portraits mais aussi reportages de guerre dans les années 40. Une traversée artistique et biographique qui fera voyager le visiteur par le biais de clichés pris dans une vie en constant mouvement.

Quand ? du 10 avril au 2 août 2026.

Où ? musée d’Art moderne, 10 avenue du Président Wilson, Paris 16e.

Lee Miller, Modèle avec une ampoule Model with Lightbulb Studio Vogue, Londres, 1943 Lee Miller Archives © Lee Miller Archives, England 2025 All rights reserved

Calder, Rêver en équilibre, à la Fondation Louis Vuitton

Pour marquer le centenaire de son arrivée en France et les 50 ans de sa disparition, la Fondation Louis Vuitton dédie une grande exposition à Alexander Calder à partir du 15 avril 2026. Annoncée comme l’une des plus importantes lui ayant jamais été consacrée, cette rétrospective promet d’aborder toutes les dimensions de son art en regroupant près de 300 œuvres : les fameux mobiles et stabiles qui devraient égayer l’architecture conçue par Frank Gehry, mais aussi des portraits réalisés à partir de fil de fer, des figures en bois sculpté, peintures, dessins et bijoux.

Quand ? Du 15 avril au 16 août 2026

Où ? Fondation Louis Vuitton, 8 avenue du Mahatma Gandhi - Bois de Boulogne, Paris 16e

© 2025 Calder Foundation, New York / ADAGP, Paris

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