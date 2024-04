On connaît les tables les plus écoresponsables de France (et il y en a plein à Paris)

Lundi 22 avril, Ecotable, l’entreprise qui aide les restaurateurs dans leur transition écologique, a dévoilé son premier palmarès des restaurants écoresponsables de France. Sous les néons multicolores de Ground Control, on a (enfin) compris la différence entre un circuit court (un intermédiaire maximum avec les producteurs) et une table locavore (le moins de kilomètres possible entre les producteurs et l’assiette) ; Olivier Roellinger a ému l’auditoire avec son discours sur la préservation des océans et l’autrice Nora Bouazzouni a utilement rappelé que le bien-être des salariés était aussi une protection du vivant..

Paris en force

Les tables parisiennes ont été particulièrement distinguées avec 5 prix sur 14. En plus du prix phare, celui du restaurant le plus écoresponsable de France, décerné à la Table de Colette du chef Josselin Marie dans le 6e, Clamato remporte le prix de la pêche durable, Sinny & Ooko (REcyclerie, Pavillon des Canaux) celui du groupe de restauration engagé, le duo de la Cuisine de Souad, qu’on peut retrouver à la Cité Fertile, repart auréolé de la meilleure adresse végane, et le prix du restaurant engagé pour un commerce équitable va au traiteur Alphonse et Madeleine. A noter que tous les lauréats ont été choisis parmi les adresses ayant réalisé un audit Ecotable dans l’année. Mais là-bas c’est sûr vous ferez moins de mal à la planète que l’avion de Bernard Arnault.