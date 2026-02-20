Paris en tête des villes françaises les plus recherchées pour la location saisonnière en 2025

Difficile de concurrencer toutes ces expos, restos, bars et soirées de qualité qu’on teste pour vous chaque semaine. Déjà classée parmi les meilleures destinations du monde, l’attractivité de notre chère capitale ne se dément pas avec une nouvelle première place au classement des destinations françaises les plus demandées pour la location saisonnière en 2025, selon le rapport “Tendances de la location saisonnière” publié par la plateforme Lodgify, suivie par Marseille et Toulouse.

L’étude nous en apprend aussi plus sur le profil des touristes, qui choisissent des séjours de plus en plus courts (3,28 jours en moyenne, contre 3,58 jours en 2023) et réservés de plus en plus à la dernière minute, avec 42 % des réservations réalisées moins d’une semaine avant l’arrivée.

Plus encadré depuis l’entrée en vigueur de la loi Le Meur fin 2024, le secteur de la location saisonnière est toujours dominé à 80 % par Booking et Airbnb, de retour en force, avec toujours un bon 15 % de réservations en direct. Le taux d’occupation national est aussi en hausse à 47,7 %, avec un record pour Paris avec 60,6% de logements saisonniers occupés à l’été 2025, en hausse même par rapport aux JO l’année précédente.