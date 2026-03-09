Paris va accueillir le premier musée au monde dédié au sculpteur suisse Alberto Giacometti

Il se passe beaucoup de choses en ce moment sur la scène artistique parisienne, des importants travaux de rénovation en cours au Louvre à l’installation spectaculaire « La Caverne », qui doit investir en juin le plus ancien pont de la ville (et qui est notre choix numéro un des meilleures nouvelles choses à faire dans le monde cette année). Et bientôt, une toute nouvelle galerie viendra s’ajouter au paysage, puisqu’un espace très attendu dédié au sculpteur suisse Alberto Giacometti va voir le jour dans la capitale française.

Selon Artsy, la Fondation Alberto et Annette Giacometti a annoncé que le Musée & École Giacometti, qui sera installé dans l’ancienne gare des Invalides dans le 7e arrondissement de Paris, devrait finalement ouvrir ses portes dans la seconde moitié de 2028. La rénovation de la gare fait partie du projet plus large de renouvellement urbain « Réinventer Paris », dans lequel de nombreux sites patrimoniaux délaissés doivent être transformés. Le projet a été remporté par deux promoteurs immobiliers, Emerige Group et Nexity, et le bâtiment lui-même avait été construit à l’origine pour l’Exposition universelle de 1900.

Aujourd’hui, la fondation est installée à l’Institut Giacometti, un espace de 350 m² dans le 14e arrondissement. Le futur musée, situé au bord de la Seine et à proximité du pont Alexandre III, s’étendra lui sur 6 000 m². La moitié de cette surface sera consacrée aux espaces d’exposition, avec des présentations permanentes des œuvres de Giacometti, des expositions temporaires d’art contemporain ainsi qu’une reconstitution de son atelier. L’autre moitié accueillera un café, un restaurant, une librairie et un espace pédagogique.

La taille du futur musée a néanmoins suscité quelques critiques. Le journaliste suisse basé à Paris Mathieu van Berchem s’est notamment interrogé sur une échelle « un peu excessive », rappelant l’attachement de Giacometti à une certaine simplicité. Le commissaire Peter Selz décrit toutefois Giacometti comme un artiste constamment au travail, dont « les mains ne s’arrêtent jamais, modelant l’argile sur l’armature, dessinant des figures et des mains sur des serviettes en papier, des enveloppes ou des plateaux de table ». C’est cette approche qui a inspiré la dimension pédagogique du futur lieu.

La directrice Catherine Grenier estime d’ailleurs que tous les musées devraient être pensés comme des espaces d’apprentissage. Celui-ci, conçu pour s’adresser à un public large et pas seulement aux artistes, entend proposer une manière accessible d’aborder les formes et les pratiques artistiques parfois jugées hermétiques.