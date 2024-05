Pendant 5 jours, un super festival alliant sport et art vivant s'installe au Carreau du Temple

Depuis le lancement de l’Olympiade culturelle en 2021, le festival Jogging est notre rendez-vous golri et musclé préféré du début de l’été. Pour cette quatrième édition, prévue à la veille des Jeux, l’événement entre sport et art vivant promet de se dépasser comme jamais : pendant cinq jours, du 26 au 30 juin, le Carreau du Temple accueillera des artistes de tous bords.

Des performances sportives et burlesques

Sur la starting-list des événements, on peut notamment compter sur un joli paquet de chorégraphes et danseurs. Parmi eux, Marine Colard et ses performances sportives et burlesques, ou Marta Izquierdo Muñoz et ses drôles de majorettes. En (barre) parallèle, il apparaît aussi délicat de louper Beat by Bits, une performance de la chorégraphe allemande Paula Rosolen imaginée autour de l’expérience collective du club ou de ne pas aller voir ce qu’il retourne de cette compétition de jonglage réunissant les spécialistes du genre.

Installations d'art contemporain

Au-delà du show, une expo photo et des installations d’art contemporain jalonneront l’espace, et des cours et ateliers en tous genres y seront proposés. Tenue de sport non obligatoire.

Quand ? du mercredi 26 au dimanche 30 juin 2024.

Où ? Carreau du Temple, 4 rue Eugène-Spuller, Paris 3e.

Combien ? entrée libre sauf spectacles et cours sur réservation.