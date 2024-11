Guinness Book : le plus grand Invader du monde vient d’apparaître sur un bâtiment de Paris

Le carreleur en chef des street artistes vient de finir une nouvelle pièce. Cette semaine, sous les auspices de la galerie Itinerrance, de la mairie du 13ᵉ et du bailleur de la Sablière, une œuvre de l’artiste français Invader a été dévoilée sur la façade d’un bâtiment situé au début du boulevard Blanqui, dans le 13ᵉ arrondissement, bastion du street art parisien.

Matriculée PA_1525, cette création n’est rien de moins que la plus grande œuvre jamais réalisée, dépassant celle installée en 2019 au-dessus de la fontaine Stravinsky à Beaubourg. Toisé, nous confirme la galerie Itinerrance, à 6 par 12 mètres en comptant les cheminées, pour un total de 72 mètres carrés, cet Invader est formé de 250 carreaux de carrelage. Pour la colorimétrie, on retrouve du vert, du blanc et du rouge, histoire de célébrer le drapeau transalpin – parce que oui, on est place d’Italie. Pour les flasheurs fous, ce sera 100 points, le maximum, dans votre besace. Bonne traque !

Pour plus de street art à Paris

Depuis une dizaine d'années, le street art parisien a beaucoup mûri, autant qu'il s'est institutionnalisé. Des murs entiers lui sont ainsi dédiés, comme celui de la rue Henri-Noguères près du canal de l'Ourcq, un mur de la rue Oberkampf près du café La Place Verte, celui de la rue Jean-Poulmarch le long du canal Saint-Martin, un autre rue d'Aubervilliers près du 104 ou encore devant le pavillon Carré de Baudouin dans le 20e. Chez Time Out, on adore ça ! On a donc décidé de bourlinguer dans tout Paris à la recherche des meilleurs parcours de street art. Préparez-vous à une belle traversée sous les bombes de peinture, entre graffitis muraux de Basquiat, pochoirs de Miss.Tic, virus pixélisés par Invader et stickers clandestins collés par Clet Abraham…