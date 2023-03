Pour l’arrivée du printemps, le musée d’Art moderne propose un cours de yoga gratuit face aux œuvres !

“Inspirez, expirez et… regardez !” Dans le cadre d’un week-end familial made in Norway monté en parallèle de l’exposition dédiée à Anna-Eva Bergman, le musée d’Art moderne relance son programme “Yoga face aux œuvres”. Le 16 avril, à 11h, les visiteurs auront la possibilité d’enchaîner (gratuitement) les postures devant l’une des pièces emblématiques du musée du 16e : Rythme n°1 de Robert Delaunay. De quoi respecter l’adage “un esprit sain dans un corps sain” à la lettre.

S’il existe du yoga pour toutes les postures à Paris, cette session jouera la carte du Iyengar, qui insiste particulièrement sur les étirements et l'alignement du corps. Autant dire que vous devriez être en phase avec l’immense – on parle quasiment d’un 6x6 mètres – tableau de Delaunay, et ses courbes entremêlées bonnes à vous hypnotiser.

S’il est ouvert à toutes et à tous, ce cours devrait réunir nombre de familles (le cours est accessible aux enfants de 6 ans ou plus à condition qu’ils soient accompagnés), charmées par le reste du programme autorisé aux moins de 10 ans. Ateliers créatifs, découverte du kos norvégien (ou “l’art de cultiver les bons moments”), visite guidée ou encore lectures de contes du Grand Nord… Tout est kid friendly et 100 % gratuit, à condition de réserver sa place au préalable. On ne sait pas vous, mais nous, on se sent déjà détendu.

Quand ? Dimanche 16 avril 2023, à 11h

Où ? Musée d’Art moderne

Combien ? Gratuit (sur inscription)