Premiers noms de feu pour la seconde édition du festival LGBTQI+ Bizarre

A l’automne, il était arrivé sur la pointe des pieds, sans trop rien dire, avant de mettre un grand kick dans la fourmilière festivalière. Le Bizarre Festival, cette grande célébration des communautés LGBTQI+ dans toute leur diversité, remet déjà une pièce dans le flipper avec une seconde édition qui se déroulera du 12 au 23 mai. Pour appâter le chaland, ils ont distillé une dizaine de premiers noms bons à faire frémir une bouilloire.

Après une belle édition inaugurale, ce second Bizarre Festival en reprendra les contours. Pendant dix jours, le parc de la Villette – et plus précisément A la Folie, les studios de Tsugi Radio et l’éphémère club du Pavillon Villette – sera le théâtre de rencontres, d'émissions de radio, de bingo drag, de barbecues et d’une farandole de soirées clubbing. Au niveau des noms qui vont animer ce glorieux chantier, il y aura la survitaminée sauterie de La Créole, la soirée gay Mustang ainsi que les Sœurs Malsaines. Sur le premier flyer sont également annoncés les Ours de Paris et Gamma, une association à l’allure de quadrature de la fête réunissant les collectifs La Culottée, l’Œil, Myst et Spectrum. Et ce n'est qu'un début !

Quoi ? Bizarrre Festival

Quand ? Du 13 au 22 mai 2022

Où ? Plein d'événements dispersés dans le parc de la Villette entre A la Folie, le Pavillon Villette et Tsugi Radio

Combien ? Billetterie à venir