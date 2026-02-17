Le festival Rage Sacrée revient célébrer les musiques traditionnelles contemporaines dans toutes leurs diversités et richesses

Il faudra être curieux pour profiter à fond de Rage Sacrée. Mais si vous l’êtes, comme on l’a été en écrivant cet article, vous allez au-devant d’un sacré périple émotionnel.

Bad Bunny qui porte les sonorités portoricaines tout en haut de l’industrie, Oklou qui fait son rappel au son d’une cornemuse à la Salle Pleyel : clairement, les musiques traditionnelles et leurs instruments ont une sacrée cote en ce moment. Envie de creuser ce fertile et passionnant sillon dans son pan le plus expé ? Chanceux que vous êtes, les 27 et 28 mars, Petit Bain, secondé par les salles lorientaise l’Hydrophone et rennaise l’Antipode, déplie la seconde édition de Rage Sacrée, son festival maison célébrant justement toute la richesse, les réinventions expérimentales et la rencontre de ces folklores sonores.

Soyez curieux

Nos prévisions de l’année ? Il y a de fortes chances que le concert des Londoniens de Stick in the Wheel, groupe mêlant électronique, percus, accordéon et guitare dobro (elle a un son très métallique), transforme la cale de Petit Bain en bal ouvrier des faubourgs du début du 20e siècle, que la chanteuse nippone Hatis Noit convertisse quelques adeptes avec ses sorcelleries vocales et que, comme dans tous les festivals du monde entier qui se respectent, les drapeaux bretons soient de sortie pendant la performance de l’improvisateur sonneur de cornemuse Erwan Keravec.

D’autres intuitions ? Les Estoniennes Duo Ruut, duo combo cithare locale-voix sculpturales, immergeront la foule dans une ambiance de crépusculaire feu de joie estival ; le trio formé des frères irano-canadiens Mohammad et Mehdi Mehrabani-Yeganeh et de l’Irlandais Ian McDonnel vous apprendra à faire de la dentelle électronique ; MC KER·6 fera flirter les musiques tradis du Quercy et d’Occitanie avec leurs cousines synthétiques venant du monde entier (ceci n’est pas un Kamoulox) ; et DJ Startup vous offrira la bande-son d’un amour entre ambiances syncopées, musiques tradis et BO de jeux vidéo. Alors bien sûr, il faudra être curieux pour profiter à fond de Rage Sacrée. Mais si vous l’êtes, comme on l’a été en écrivant cet article, vous allez au-devant d’un sacré périple émotionnel.

Quand ? Les 27 et 28 mars 2026

Où ? Petit Bain, 7 port de la Gare, Paris 13e.

Combien ? À partir de 9 € (billetterie ici)