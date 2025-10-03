NEMO, c’est la biennale d’art numérique qui, depuis dix ans, secoue les codes de la création contemporaine. Pour sa sixième édition, du 11 octobre 2025 au 11 janvier 2026, elle convie un aréopage d’artistes à investir vingt-quatre lieux du Grand Paris autour du thème « Les illusions retrouvées — Nouvelles utopies à l’ère numérique ». Installations monumentales, performances audiovisuelles, expositions collectives, hybridations entre botanique et numérique… Focus sur six rendez-vous à épingler dans votre agenda électronique.

Soirée d’ouverture, au 104

Allumage de la matrice. Le samedi 11 octobre, le Centquatre donnera le coup d’envoi des Illusions retrouvées, grande rétrospective collective et fil rouge de cette édition, déclinée en cinq mondes utopiques (Renaissances ; Un monde nouveau ; Le Cantique des quantiques ; l’Île d’Utopie ; Data Sky). Une soirée inaugurale hérissée de performances et de concerts, parmi lesquels FLOCK OF du bit.studio, sorte d’aquarium à ciel ouvert peuplé de poissons gonflables volants, ou encore l’étrange live 3D/AV de l’Anglais Max Cooper, physicien de formation et sorcier des textures électroniques. Pensée avec le studio visuel Architects Social Club, sa pièce promet une expérience pantagruélique entre lasers, projections et dispositif interactif annoncé comme bluffant.



Quand ? du vendredi 9 au dimanche 11 janvier 2026.

Où ? Centquatre, 5 rue Curial, Paris 19e.

© Bit Studio

Plant Being, au SeineLab de la Seine Musicale

Pendant trois mois, la Seine Musicale se transforme en serre futuriste. L’exposition Plant Being y mariera deux univers qu’on imagine aux antipodes : le végétal et le numérique. Au cœur du SeineLab, le collectif Phygital Studio installera une plante bardée de capteurs, histoire d’enregistrer son activité électrique naturelle et de la traduire en sons et en images en temps réel. On avoue être très curieux de voir ça IRL, surtout quand on sait que les plantes réagissent électriquement… à la simple présence humaine.



Quand ? du mercredi 15 octobre 2025 au samedi 10 janvier 2026

Où ? La Seine Musicale – Le SeineLab, Île Seguin, 92100 Boulogne-Billancourt

© Phygital Studio

Unseen, à la Maison de la musique de Nanterre et aux Gémeaux



Grosse perche en approche dans les Hauts-de-Seine ! Après un passage à la Maison de la musique de Nanterre, puis aux Gémeaux de Sèvres, l’installation Unseen de Guillaume Marmin et Jean-Baptiste Cognet vous propose d’explorer vos sens — surtout la vue et l’ouïe. Pensée à partir de lampes hypnagogiques (ces fameuses lumières blanches des cabinets de luminothérapie) et de fréquences sonores décalées, l’expérience vise à provoquer des visions hallucinées… à condition de garder les yeux ouverts. Une création qui risque bien de faire planer plus d’un pote sans même sortir le buvard.

Quand ? du 19 au 22 novembre 2025, puis du 28 novembre au 6 décembre 2025.

Où ? Maison de la musique de Nanterre, 8 rue des Anciennes-Mairies, 92000 Nanterre, puis aux Gémeaux, Scène nationale, 49 avenue Georges-Clemenceau, 92330

© Unseen

Je suis une montagne, aux Gémeaux



Aux Gémeaux, c’est voyage en transat. C’est ici, le temps de dix créneaux répartis du 28 au 30 novembre, que vous pourrez prendre part à Je suis une montagne, l’installation d’Éric Arnal-Burtschy où les participants sont invités à s’installer, les yeux fermés, sur des transats suspendus, ballotés par le vent et la chaleur du désert. Pendant une heure et demie, depuis leur position allongée, leurs sens sont stimulés par des créations olfactives, lumineuses et sonores. C’est sûr, la montagne, ça nous gagne.

Quand ? du vendredi 28 au dimanche 30 novembre 2025.

Où ? Les Gémeaux, Scène nationale, 49 avenue Georges-Clemenceau, 92330

© Eric Arnal Burtschy

Chronique d’une exploratrice, à la Maison des arts de Créteil

On s’est toutes et tous déjà demandé comment, en partant par exemple d’une vidéo ARTE sur la défonce chez les animaux, on avait pu enchaîner sur un top 10 des plus belles attaques de Tadej Pogacar, avant de finir sur un débat sur Discord entre un platiste et un dessous de plat. C’est de ces liens algorithmiques qu’Alice Gozlan et Zacharie Lorent ont tiré le spectacle Chroniques d’une exploratrice, avec l’idée de questionner les implications réelles et émotionnelles de ces incongrus voyages virtuels. La légende raconte que le dessous de plat aurait gagné.

Quand ? du jeudi 4 au samedi 6 décembre 2025.

Où ? Maison des arts de Créteil, Place Salvador Allende, 94000 Créteil

© Marjolaine Mansot

Soirée de clôture, au 104



Retour au 104 pour le grand bouquet final ! Du 9 au 11 janvier 2026, le fief de la rue Curial accueillera la clôture avec, outre l’expo, l’avant-première de L’Astrologue ou Les faux présages, un spectacle co-créé par des spécialistes de Molière et l’IA ; la représentation de Summertime, dialogue hallucino-éthylique entre une fille et son père sur l’écologie et la technologie ; et la reprise de l’installation Je suis une montagne, dont on vous a parlé plus haut. Il sera alors temps d’éteindre la machine.

Quand ? du vendredi 9 au dimanche 11 janvier 2026.

Où ? Centquatre, 5 rue Curial, Paris 19e.