Saint-Valentin 2026 : six soirées pour aller danser avec ses amis, ses amours ou solo à Paris

Pour la St-Val, le collectif hip-hop et afro-descendant parmi les plus incontestables de l’époque, Sixtion, a décidé de se maquer avec l’entité adepte des fréquences RnB, Feelings. Préparez-vous, dans les deux espaces de la Machine du Moulin Rouge, ça va s'ambiancer sur des sonorités shatta, dancehall, afro, RnB, zouk et hip-hop.

Quand ? samedi 14 février 2026, de minuit à 6 h.

Où ? La Machine du Moulin Rouge, 90 boulevard de Clichy, Paris 18e.

Combien ? à partir de 15,68 € (billetterie ici)

© Sixtion

Au Pamela, une noce 100 % réservée aux filles

Cette année, la Saint-Valentin commencera le 12 février au Pamela avec la Pulse, cette soirée par, avec et pour les femmes (de plus de 21 ans), majoritairement queers et racisées, aussi ouverte aux personnes transmasculines et non binaires. La bande-son furetera entre sonorités électroniques, afro, dancehall, hip-hop et mille autres sons, avec les présences de Jeune Pouce, de la résidente Lola Ondikwa ou de la British Millerblack. Comme toute Pulse qui se respecte, la soirée sera aussi hérissée de performances, comme le passage de la danseuse et effeuilleuse burlesque Nubsaphrodite. Quand ? jeudi 12 février 2026, de 22 h 30 à 5 h.

Où ? Pamela, 62 rue Mazarine, Paris 6e.

Combien ? à partir de 18 € (billetterie ici) © Pulse À la Station, une soirée à l’éclectique et gargantuesque affiche La noce aux visuels tout de sous-vêtements vêtus, Daddy Issues, sort sa nouvelle collection ! Pour son retour dans son fief de la Station le 14 février, la soirée imaginée par les DJs Fetva, Golce et Alexia Fiasco déplie une prog festivalesque et ultra-diverse. En plus des orgas, la bande-son sera tour à tour gérée par Claude-Emmanuelle, Broodoo Ramses, Laura Trance, Thelia, Jonas Alexander ou Kennymphe, pour des fréquences allant de la latincore au footwork, hyperpop, hip-hop ou techno. Mettez vos plus beaux dessous pour cette Daddy Issues. Quand ? samedi 14 février 2026, de minuit à 7 h.

Où ? La Station, 29 avenue de la Porte d’Aubervilliers, Paris 18e.

Combien ? à partir de 13,70 € (billetterie ici) © TITOUAN MASSÉ Station Nord Une soirée hip-hop dans une patinoire parisienne C’est un peu cliché mais c’est toujours une bonne idée : ce samedi 14 février, le très estimé collectif hip-hop (au sens large) SSSound invite ses suiveurs à se rouler des patins à l’occasion de la quatrième déclinaison de ses réfrigérées soirées dansantes SSSOUND ON ICE à la patinoire Édouard-Pailleron dans le 19e. Pour cette sauterie spéciale Saint-Val, SSSOUND a convié quatre DJ de haute tenue à se relayer derrière les decks avec les fidèles de l’escouade Rakoto 3000, Ginger Boy ou Hony Zuka. Des blazes également bien connus des soirées Yard et des shows de Tiakola pour le dernier, dont la selecta devrait fureter du côté de l’afrobeat, du R&B ou du rap français. Pour les accompagner, on comptera sur deux adeptes du RnB, avec d’un côté le DJ résident Rinse France Louis Roméo, et de l’autre, Sonny Rave pour un live qui devrait réchauffer les cœurs et la patinoire. Quand ? Samedi 14 février 2026, de 21 h à 2 h.

Où ? 32 rue Édouard-Pailleron, Paris 19e.

Combien ? 15 € (billetterie ici) © Sssound Un marathon électronique de 16h à la Villette Pour les amoureux des fêtes à rallonge, c’est par ici que ça se passe ! L’Amour Cosmique, cette intersyndicale nocturne réunissant les collectifs Vénus Club, Quartier Libre, Sauvage et L’Esprit Léger, revient le 14 février avec une édition étirée entre le Cabaret et le Babour Sauvage (la péniche en face), de 22 h à 14 h. Comme à chacune de leurs sauteries, la BO oscillera entre tech house, acid ou trance avec les présences annoncées de Cléo 2.5 A.7, les Burachos ou un B2B entre Ciao Paulo et Gaston. Quand ? samedi 14 février 2026, de 22 h à 14 h.

Où ? Cabaret Sauvage et Babour Sauvage, 59 boulevard Macdonald, Paris 19e.

Combien ? à partir de 6 € (billetterie ici pour la soirée et là pour l’after) © Cabaret Sauvage Sur les bords du Canal, une St-Val queer et féministe

Envie de vivre une Saint-Valentin à l’opposé des codes et clichés de la Saint-Valentin ? Alors le Point Ephémère a tout du lieu idoine ce soir-là avec une soirée organisée par le collectif pluriartistique queer et féministe La Voisin. Tout au long de la soirée, il y aura aussi bien un show de drag avec la queen Barbara Luv, des lectures de tarots et de la musique avec une affiche pas fâchée avec la cohabitation des genres. Sur la tracklist, on repère Eloi, Regina Demina, DJ Camslut ou Princess Elf Bar pour un mix allant de l’hyperpop à l’hardcore en passant par la baile funk, la bass music ou la synthpop.

Quand ? samedi 14 février 2026, de 22h30 à 4h30.

Où ? Point Ephémère, 200 quai de Valmy, Paris 10e

Combien ? à partir de 14, 58 € (billetterie ici)